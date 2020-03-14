Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Торговым центрам не хватает защиты от коронавирусаКакие дополнительные меры предосторожности из-за коронавируса соблюдают ТЦ и заведения общепита
Фоторепортажи
15Пустые популярные туристические локации
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
11:08 (мск), источник: РИА Новости

Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

ДАМАСК, 14 мар — РИА Новости. Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.

Источник: Reuters

Такое заявление сделал задержанный за дезертирство экс-полковник вооруженных сил Сирии Султан Аид Абделла Соуда, видеоинтервью которого российским журналистам предоставили сирийские военные. Соуду задержали в феврале сотрудники военной контрразведки вооруженных сил Сирии при попытке вернуться на территорию, подконтрольную Дамаску.

Он рассказал, что присоединился к боевикам группировки «Магавир ас-Саура» и прошел обучение подрывной деятельности у американских специалистов.
Читайте также
США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

Американские военные отправляли их на задания, при этом хорошо платили — сам бывший полковник получал зарплату в 500 долларов — огромные деньги по меркам Сирии.

«После подготовки у американских инструкторов их отправляли на восток, к Евфрату, для проведения диверсий, в основном на нефтяных объектах и объектах инфраструктуры, подконтрольной правительству, чтобы запугать людей, вред нанести. Я не знаю точно, что случилось у американцев, но они уменьшили финансирование и сказали, что если вы хотите получить больше, нужно выполнить операции вне 55-километровой зоны… Часть боевиков была направлена в провинцию Хасеке, другие — в Идлиб», — рассказал экс-полковник, отметив, что в последнее время число боевиков в регионе Эт-Танф уменьшилось.

По его словам, военные инструкторы из США обучали боевиков, среди которых были и иностранцы, пользоваться оружием, хорошо снабжали, выдавали одежду, которую носят террористы.

«С оружием проблем не было: нам его выдавали американские военные. Причем само оружие завозилось через Саудовскую Аравию, Иорданию. Производство оружия было самым разнообразным: китайское, натовское. Самое лучшее — натовское», — заявил дезертир.

По данным сирийских спецслужб, Султан Аид Абделла Соуда дезертировал в 2013 году из-за угроз его семье со стороны боевиков «Исламского государства"*, бежал в лагерь Эр-Рукбан, в котором владел интернет-магазином и предоставлял за оплату доступ в интернет местному населению.

В 2016 году принял предложение американской стороны о сотрудничестве, служил командиром опорного пункта «Аз-Зувейрия» в населенном пункте Эт-Танф. В декабре 2019 года посажен в тюрьму на 58 дней за нарушение действующего на территории американской военной базы запрета на использование средств мобильной связи. После решил с семьей покинуть Эт-Танф.

После задержания он предоставил сведения о количестве личного состава и вооружении на опорной базе Эт-Танф, о незаконных вооруженных формированиях, дислоцирующихся на территории базы, координаты важных объектов. Также он предоставил данные о примерном количестве семей, желающих вернуться на территорию, подконтрольную правительству.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Контролируемый Пентагоном лагерь беженцев в Эт-Танфе прирос трехстами могилами
Во время загрузки произошла ошибка.
5 марта 2019© Ньюстюб
 Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Ученые рассказали, для кого коронавирус смертельно опасен
Медики рассказали о тяжелых последствиях коронавируса
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Дерипаска призвал ввести в России полный карантин
Туроператоров ждет волна банкротств
Китаец обнаружил в доме гигантский осиный «кокон»
Европа может отгородиться от океана двумя мегадамбами
Здоровье
Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости Пять лет назад он ушел из бизнеса.
Hi-Tech
Функции будущего в вашем смартфоне (видео) Функция, которая упростит вам жизнь
Авто
Зачем российские «Лады» собирают на украинском заводе ЗАЗ Первая партия машин уже выпущена в Запорожье и отправлена дилерам
Кино
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения» Премьера клипа состоялась в эфире передачи «Вечерний Ургант»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Некрасивые жены самых красивых мужчин России
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Зеленский делает важный шаг навстречу России
Леди
Петросян смутил сеть гладко выбритыми ногами Пара улетела в Дубай.
Новости партнеров
Россияне вновь сделали то, до чего никто не додумался
Гордишься ли ты Россией так же, как и я: пройди опрос, потратив 2 минуты
Пройди опрос о кадровом конкурсе в Госдуме, твое мнение очень важно
Пришло время решать, какой будет Нижегородская область
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь