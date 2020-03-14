Мишустин одобрил комплекс мер по борьбе с коронавирусом

Соответствующие поручения глава правительства дал по итогам совещания, состоявшегося 12 марта.
В частности, Минздраву поручено проинформировать медицинские учреждения об алгоритме действий при диагностировании коронавирусной инфекции и ее лечении.
Срок исполнения поручений — 16 марта.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.
По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились более 130 тысяч человек в более чем 120 странах. Многие уже вылечились, но более пяти тысяч человек умерли.
В Китае 12 марта объявили, что пик эпидемии пройден. Жертвами заболевания там стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи.