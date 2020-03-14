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12:00 (мск), источник: РИА Новости

Мишустин одобрил комплекс мер по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.

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Коронавирус Covid-19
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Инфицировано145 377+17 034
Скончалось5 429+709
Выздоровело71 717+3 393
по данным JHU CSSE на 12:53 MSK, 14.03
Источник: РИА "Новости"

Соответствующие поручения глава правительства дал по итогам совещания, состоявшегося 12 марта.

В частности, Минздраву поручено проинформировать медицинские учреждения об алгоритме действий при диагностировании коронавирусной инфекции и ее лечении.

Минпромторг должен доложить об объеме производства средств защиты и дезинфекции для профилактики коронавируса, а ФСБ, МВД и МИД поручено разработать проект постановления о приостановлении с 15 марта пропуска иностранцев через границу с Польшей и Норвегией.

Срок исполнения поручений — 16 марта.

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились более 130 тысяч человек в более чем 120 странах. Многие уже вылечились, но более пяти тысяч человек умерли.

В Китае 12 марта объявили, что пик эпидемии пройден. Жертвами заболевания там стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи.

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