Ростуризм опубликовал информацию об ограничениях из-за коронавируса

В настоящий момент не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности 4 страны: Китай, Италия, Южная Корея и Иран.
Авиасообщение ограничено со всеми странами Европейского Союза, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно.
Кроме того, ведомство предупреждает, что туристы желающие посетить Израиль попадут на 14 дней в карантин. Ввели запрет на въезд — Словакия с 13.03, Кипр с 15.03 и Чехия с 16.03. Въезд в США запрещен из стран ЕС, Китая и Ирана с 13.03.
В случае запланированного путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности, турист вправе потребовать расторжения договора и возврата суммы в размере стоимости тура.
Если путешествие планировалось в страну, в отношении которой такой режим не введен, то «турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора.
К существенным изменениям обстоятельств относятся, в том числе невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам, — говорится в сообщении ведомства. В последнем случае, нужно учитывать, туроператор возвращает стоимость тура с вычетом своих расходов на его организации.
В случае несогласия туриста с размером вычета, он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке. При этом обязанность доказывания размера фактически понесенных расходов возлагается на туроператора.
Порядок возврата средств за авиабилеты или переоформления билетов авиакомпаниями устанавливается отдельно.