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14:49 (мск), источник: Российская газета

Ростуризм опубликовал информацию об ограничениях из-за коронавируса

Ростуризм опубликовал на своем сайте список закрытых из-за эпидемии коронавируса стран, и рассказал, что делать тем, кто приобрел в них туристические путевки.

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Выздоровело71 715+3 391
по данным JHU CSSE на 14:33 MSK, 14.03
Источник: Reuters

В настоящий момент не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности 4 страны: Китай, Италия, Южная Корея и Иран.

Авиасообщение ограничено со всеми странами Европейского Союза, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно.

Кроме того, ведомство предупреждает, что туристы желающие посетить Израиль попадут на 14 дней в карантин. Ввели запрет на въезд — Словакия с 13.03, Кипр с 15.03 и Чехия с 16.03. Въезд в США запрещен из стран ЕС, Китая и Ирана с 13.03. Шри-Ланка и Непал приостановили выдачу виз по прибытии, а Индия аннулировала все туристические визы с 13.03.

Со стороны мэрии Москвы введен карантин на 14 дней в отношении граждан прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании. Они должны обеспечить самоизоляцию на дому — не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест.

В случае запланированного путешествия в страну, где действует режим угрозы безопасности, турист вправе потребовать расторжения договора и возврата суммы в размере стоимости тура.

Если путешествие планировалось в страну, в отношении которой такой режим не введен, то «турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта, в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора.

К существенным изменениям обстоятельств относятся, в том числе невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам, — говорится в сообщении ведомства. В последнем случае, нужно учитывать, туроператор возвращает стоимость тура с вычетом своих расходов на его организации.

В случае несогласия туриста с размером вычета, он вправе оспорить действия туроператора в судебном порядке. При этом обязанность доказывания размера фактически понесенных расходов возлагается на туроператора.

Порядок возврата средств за авиабилеты или переоформления билетов авиакомпаниями устанавливается отдельно.

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