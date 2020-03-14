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14:09 (мск), источник: Интерфакс

Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал закон РФ о поправке к Конституции.

Источник: Reuters

Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Документ был принят Госдумой 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

14 марта Совет Федерации установил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции РФ — все они одобрили поправки.

Теперь закон о поправках должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.

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