14:09 (мск), источник: Интерфакс
Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин подписал закон РФ о поправке к Конституции.
Закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» размещен на официальном
Документ был принят Госдумой 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.
14 марта Совет Федерации установил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции РФ — все они одобрили поправки.
Теперь закон о поправках должен быть изучен Конституционным судом на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.