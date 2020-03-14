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16:06 (мск), источник: ТАСС

Закон о поправке в Конституцию поступил на рассмотрение в Конституционный суд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Закон о поправке к Конституции, который в субботу после утверждения Советом Федерации итогов его рассмотрения региональными заксобраниями подписал президент Владимир Путин в процедурной части, поступил на рассмотрение в Конституционный суд (КС). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«14 марта 2020 года в КС РФ поступил запрос президента о соответствии конституции положений закона “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти” в части, касающейся вносимых в конституцию поправок и общероссийского голосования», — говорится в сообщении пресс-службы суда, поступившем в субботу в ТАСС.

Запрос президента

В запросе главы государства, текст которого распространила в субботу пресс-служба Кремля, отмечается, что президент просит КС «разрешить вопрос по существу изменений», содержащихся в статье 1 закона (собственно изменения в конституцию) в части их соответствия главам 1, 2 и 9 Конституции РФ (основополагающие главы «Основы конституционного строя», «Права и свободы человека и гражданина» и «Конституционные поправки и пересмотр конституции», которые невозможно изменить путем принятия федерального конституционного закона).

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«В том числе, прошу Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения на основании результатов прямого общероссийского волеизъявления граждан статьи 81 Конституции РФ частью 31, предусматривающей распространение на президента РФ, занимающего эту должность на момент вступления в силу поправок к Конституции РФ, ограничения по количеству сроков, предусмотренных частью 3 данной статьи, без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправок к конституции, предусмотренных законом о поправке к Конституции РФ и изменяющих содержание конституционного статуса президента», — говорится в запросе главы государства.

Согласно предлагаемым изменениям в основной закон, одно и то же лицо может занимать должность президента не более двух сроков. Однако при рассмотрении документа Госдумой во втором чтении в него по инициативе депутата-единоросса Валентины Терешковой была внесена поправка, предусматривающая, что действующий президент страны сможет баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое он уже провел на данном посту на момент вступления поправки в силу. Путин счел такую возможность допустимой, но отметил, что предварительно ее должен оценить Конституционный суд РФ.

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Кроме того, президент просит КС разрешить вопрос о том, «могут ли устанавливаться, в частности самим законом РФ о поправке к конституции, иные дополнительные условия его вступления в силу, кроме одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, а также могут ли изменения в конституцию вступать в силу при условии их одобрения на общероссийском голосовании, как это предусматривается статьей 3 закона о поправке к Конституции РФ».

Путин отмечает, что считает предложенные изменения в Основной закон «не противоречащими положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ, принимаемыми в их развитие и направленными на совершенствование организации публичной власти в Российской Федерации как инструмента для достижения конституционно значимых целей, следующих из положений названных глав конституции».

Вопросы процедуры

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту.

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Глава государства подписал закон в его процедурой части, позволяющей направить его на заключение в КС, затем он был размещен на портале правовой информации.

Теперь не вступившие в силу положения должен оценить на соответствие Основному закону страны КС и в случае, если инстанция решит, что он не противоречит конституции, будет проведено общероссийское голосование. Заключение, согласно проекту, КС должен дать в течение семи дней. Если более 50% участников голосования проголосуют за поправку, закон вступит в силу окончательно. Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

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14:16 (мск)© Ньюстюб
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