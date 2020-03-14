Закон о поправке в Конституцию поступил на рассмотрение в Конституционный суд

16:06 (мск), источник: ТАСС
«14 марта 2020 года в КС РФ поступил запрос президента о соответствии конституции положений закона “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти” в части, касающейся вносимых в конституцию поправок и общероссийского голосования», — говорится в сообщении
В запросе главы государства, текст которого распространила в субботу
«В том числе, прошу Конституционный суд РФ высказаться о допустимости дополнения на основании результатов прямого общероссийского волеизъявления граждан статьи 81 Конституции РФ частью 31, предусматривающей распространение на президента РФ, занимающего эту должность на момент вступления в силу поправок к Конституции РФ, ограничения по количеству сроков, предусмотренных частью 3 данной статьи, без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправок к конституции, предусмотренных законом о поправке к Конституции РФ и изменяющих содержание конституционного статуса президента», — говорится в запросе главы государства.
Согласно предлагаемым изменениям в основной закон, одно и то же лицо может занимать должность президента не более двух сроков. Однако при рассмотрении документа Госдумой во втором чтении в него по инициативе
Кроме того, президент просит КС разрешить вопрос о том, «могут ли устанавливаться, в частности самим законом РФ о поправке к конституции, иные дополнительные условия его вступления в силу, кроме одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ, а также могут ли изменения в конституцию вступать в силу при условии их одобрения на общероссийском голосовании, как это предусматривается статьей 3 закона о поправке к Конституции РФ».
Путин отмечает, что считает предложенные изменения в Основной закон «не противоречащими положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ, принимаемыми в их развитие и направленными на совершенствование организации публичной власти в Российской Федерации как инструмента для достижения конституционно значимых целей, следующих из положений названных глав конституции».
Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту.
Глава государства подписал закон в его процедурой части, позволяющей направить его на заключение в КС, затем он был размещен на портале правовой информации.
Теперь не вступившие в силу положения должен оценить на соответствие Основному закону страны КС и в случае, если инстанция решит, что он не противоречит конституции, будет проведено общероссийское голосование. Заключение, согласно проекту, КС должен дать в течение семи дней. Если более 50% участников голосования проголосуют за поправку, закон вступит в силу окончательно. Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем.
Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.