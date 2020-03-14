США включили в черный список две российские компании

Как говорится в решении ведомства, опубликованном в федеральном реестре документов, эти компании действуют «вопреки национальной безопасности или внешней политике США».
Первая зарегистрирована в Москве на улице Монтажной. Основным видом ее деятельности, по данным из открытых источников, является торговля автомобилями.
Компания «Техномар» продает гидрографическое и океанографическое оборудование. Ее офис находится на Воротынской улице в Москве.
Что именно не устроило власти США в деятельности российских компаний, в документе не уточняется. Теперь вести бизнес с ними американские фирмы смогут лишь после получения особого разрешения от Минторга.
Кроме того, аналогичные ограничительные меры введены еще против примерно двух десятков компаний из нескольких стран, в том числе Ирана, Пакистана, Ливана, ОАЭ, Франции.