Как КС не разрешил Борису Ельцину пойти на третий срок

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Более 20 лет назад, в ноябре 1998 года, КС уже рассматривал похожий вопрос. Тогда группа депутатов Госдумы просила суд разъяснить, должен ли засчитываться первый президентский срок Бориса Ельцина, который начался в 1991 году, за два года до принятия нынешней Конституции Российской Федерации, и сможет ли он баллотироваться снова на выборах в 2000 году. «Ъ» напоминает о том, как это было
Включить Конституционный суд в и без того неординарную процедуру внесения поправок в Основной закон Владимир Путин предложил 2 марта в рамках пакета дополнений ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции. В тот момент вопрос «обнуления» еще не обсуждался, — напротив, многие эксперты трактовали весь корпус поправок как попытку действующего главы государства настроить политическую систему, которая будет функционировать после истечения президентских полномочий Владимира Путина. Поправку об «обнулении» сроков во время второго чтения законопроекта в Госдуме 10 марта внезапно внесла депутат от «Единой России», первая советская женщина-космонавт и бывшая председатель комитета советских женщин Валентина Терешкова.
Чтобы продолжить обсуждение поправки, потребовался срочный визит в Думу Владимира Путина, который идею «обнуления» поддержал, хотя ранее несколько раз давал понять, что не собирается использовать конституционную реформу для продления собственных полномочий.
В итоге, если КС сочтет поправки соответствующими Конституции, и они будут одобрены на общероссийском голосовании 22 апреля, на президентских выборах в 2024 году, по окончании нынешнего, четвертого по счету срока своих полномочий, Владимир Путин снова получит возможность стать кандидатом в президенты.
Таким образом, адресуемый КС вопрос о конституционности «обнуления» стал ключевым.
Поправка об «обнулении» сроков сформулирована так, что предоставляет возможность баллотироваться «президенту РФ, занимающему и (или) занимавшему эту должность на момент вступления поправки в силу». По мнению ряда юристов, эта формула позволяет распространить «обнуление» и на Дмитрия Медведева, который был избран на пост главы государства в 2008 году и работал в должности один срок. Если бы Борис Ельцин был жив (сейчас политику было бы 89 лет), он тоже смог бы баллотироваться повторно, считают юристы.
Борис Ельцин — пока единственный российский президент, вопрос о сроках которого разрешал КС.
Суд рассматривал возможность признать первым сроком полномочий Бориса Ельцина тот, который начался после его вступления в должность в 1996 году, то есть не учитывать его первый президентский срок — с 1991 по 1996 год.
Тогдашние сторонники «обнуления» считали это допустимым, поскольку впервые Борис Ельцин был избран в 1991 году по старой Конституции РСФСР, которая прекратила свое действие в 1993 году с принятием нового, ныне действующего Основного закона.
Борис Ельцин был избран первым президентом РСФСР 12 июня 1991 года сроком на пять лет. В декабре того же года был принят закон об изменении названия государства, президент РСФСР стал именоваться президентом Российской Федерации. В декабре 1993 года вступила в силу новая Конституция, в которой записано, что ни один человек не может замещать должность президента более двух раз подряд. Возникла ситуация неопределенности — может ли «не засчитываться» первый президентский срок Бориса Ельцина с 1991 по 1996 год.
В начале 1998 года депутаты Госдумы второго созыва решили разобраться в этом вопросе, обратившись в Конституционный суд. Стоит напомнить, что Госдума второго созыва преимущественно состояла из представителей оппозиционных к Борису Ельцину фракций и объединений. Позже, после финансового кризиса августа 1998 года, депутаты дважды отклонили внесенную Борисом Ельциным кандидатуру Виктора Черномырдина на пост премьер-министра. Если бы они сделали это и в третий раз, то в соответствии со ст. 111 ч. 4 Конституции президенту пришлось распустить палату, а внеочередные думские выборы могли бы обернуться для него еще большими политическими потерями: на фоне экономического кризиса популярность оппозиции (в основном КПРФ) существенно выросла, а рейтинг президента наоборот стремительно снижался. Президент решил не рисковать и выбрал компромиссную фигуру — Евгения Примакова, который был утвержден Госдумой с первого раза.
Одним из авторов запроса в КС о том, может ли Борис Ельцин избраться снова в 2000 году, был член оппозиционной фракции партии «Яблоко» Алексей Захаров. Однако, как сообщал тогда «Ъ», настоящим инициатором являлась администрация президента, которую на тот момент возглавлял входивший в ближний круг главы государства Валентин Юмашев. Идею запроса в АП приписывали заместителю Юмашева Сергею Шахраю — юристу, одному из авторов действующей Конституции и на тот момент полномочному представителю президента в КС.
Запрос был подан весной 1998 года. Сам Сергей Шахрай позже, в начале лета 1998 года, на внеочередном съезде своей Партии российского единства и согласия заявил, что считает московского градоначальника Юрия Лужкова лучшим кандидатом на пост президента. 29 июня господин Шахрай был уволен со своего поста в АП.
КС начал рассматривать запрос только в октября, спустя восемь месяцев после его подачи, уже после финансового краха августа 1998 года и смены правительства.
Во время рассмотрения в КС дела о «третьем сроке» Бориса Ельцина «Ъ» писал, что большинство судей старались избежать этого процесса. «Некоторым очень нравится чувствовать себя вершителями государственных судеб, но мы себя этим и погубим», — признался тогда «Ъ» один из судей КС.
Борис Ельцин, в свою очередь, неоднократно повторял, что на выборы в 2000 году не пойдет, но доверия эти слова президента не вызывали.
Тем более что пресс-секретарь президента Сергей Ястржембский ранее заявлял, что срок президента с 1996 года надо считать первым, и он имеет полное право баллотироваться в 2000 году.
Решение по делу о «третьем сроке» президента Бориса Ельцина КС вынес 5 ноября 1998 года; СМИ сразу охарактеризовали его как сенсационное. Суд признал текущий срок президента Бориса Ельцина вторым, таким образом запретив ему баллотироваться в 2000 году в соответствии с ч. 3 ст. 81 Конституции, которая запрещает избираться на пост президента более двух сроков подряд.
Среди аргументов судей был, в частности, такой: новая Конституция не прерывала первый срок Бориса Ельцина, на выборах в 1996 году избиратели и сам президент исходили из того, что он избирается на второй срок подряд.
Тогда недавно назначенный пресс-секретарь президента Дмитрий Якушкин заявил, что Борис Ельцин доволен решением и считает его «победой права над эмоциями», которых в те дни было «больше чем достаточно». Однако, как сообщал тогда «Ъ», для окружения президента решение КС стало неожиданностью. Так, например, представитель президента в суде Михаил Митюков, сменивший на этом посту уволенного Сергея Шахрая, считал более вероятным сценарий, при котором судьи просто откажутся выносить решение и «перепоручат» решать этот вопрос Верховному суду. Буквально за сутки до оглашения вердикта господин Митюков высказывал это предположение в эфире «Эха Москвы» и называл президентский срок Бориса Ельцина с 1996 года первым.
Госдуму на судебном процессе представляла депутат от «Яблока» Елена Мизулина, которая заявляла, что рассмотрение вопроса в КС «важно как прецедент»:
Если мы оставим в действующей Конституции норму, при которой возможно пребывание президентом более двух сроков подряд, мы получим диктатуру. А вслед за диктатурой, как показывает мировой опыт, следует революционная ситуация.
Спустя почти 22 года, на заседании Совета федерации, где рассматривался закон о поправке к Конституции, предложение об «обнулении» президентских сроков госпожа Мизулина поддержала. «У нас сильнейший президент, которого во всем мире боятся и с ним считаются», — заявила она.
В 1998 году судья КС Татьяна Морщакова высказала особое мнение по делу о «третьем сроке» Бориса Ельцина. Она указала, что суд вообще не должен был рассматривать запрос депутатов и вмешиваться подобным образом в политический процесс. Потребность в конституционном толковании норм о президентских сроках могла возникнуть только в ходе президентской избирательной кампании, заявила госпожа Морщакова, до начала которой в любом случае оставалось более года. «У КС не было достаточных оснований ни для вынесения запроса Государственной думы на рассмотрение, ни для углубления оценки этих правовых вопросов в процедуре конституционного судопроизводства, ни тем более для ее решения по существу в определении о прекращении производства по делу», — говорилось в особом мнении.
Внесенная 10 марта поправка Валентины Терешковой вызвала широкий общественный резонанс и невольно привела к сравнениям с решением 1998 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вслед за Владимиром Путиным заявил, что все разъяснения (по вопросу о допустимости «обнуления».— «Ъ») должен давать КС.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Павел Крашенинников считает некорректным сравнение возможности Владимиру Путину пойти еще на один срок с ситуацией 1998 года.
По мнению господина Крашенинникова, в 1998 году КС лишь указал: нет никакой неясности в понимании, что Борис Ельцин занимает свою должность второй срок подряд.
С господином Крашенинниковым согласна второй сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. По ее мнению, поскольку поправки меняют и саму ч. 3 ст. 81 Конституции (из нее убирается слово «подряд».— «Ъ»), то и ее толкование имеет новый конституционно-правовой смысл. Принципиальным отличием от ситуации 1998 года как раз и является появление ч. 3.1 ст. 81, которая позволяет действующему президенту участвовать в следующих выборах, завляет юрист. Внесение такой поправки в Конституцию госпожа Хабриева считает «как никогда важной» в «эпоху турбулентности и внешних вызовов».
Эксперт по конституционному правосудию Ольга Подоплелова также считает, что ситуация сейчас и в 1998 году различаются с юридической точки зрения. «Тогда КС рассматривал вопрос о том, сколько сроков подряд Б. Н. Ельцин находился у власти, предполагая при этом, что два срока подряд “составляют конституционный предел”. Сейчас КС будет иметь дело с другим, более принципиальным вопросом: можно ли без ущерба для демократического строя “обнулить” сроки, уже отработанные Владимиром Путиным в должности президента». По мнению эксперта, нельзя.
Профессор права, конституционалист Илья Шаблинский также считает, что нынешняя ситуация принципиально отличается от ситуации 1998 года, как и отношения самого КС с действующим президентом отличаются от отношений между КС и Борисом Ельциным. «В 1998 году, когда КС получил запрос на толкование ст. 81, большая часть судей была назначена не Борисом Ельциным (11 из 18), а еще съездом народных депутатов РСФСР, — напоминает господин Шаблинский. — Это не означает, что среди них не было сторонников президента, но в целом КС чувствовал себя более свободно. Кроме того, свое решение по делу о втором сроке Бориса Ельцина КС выносил, когда тот уже сообщил, что не будет выдвигаться на третий срок. Эта деталь очень важна».
Сейчас же, по словам Ильи Шаблинского, иная ситуация: действующий президент пока не отказался баллотироваться в 2024 году. Владимир Путин, отметим, не заявлял и обратного, однако он прямо и недвусмысленно поддержал поправку об «обнулении» на заседании Госдумы 10 марта.
Сейчас девять из 15 действующих судей КС назначены при Владимире Путине.
«С моей точки зрения, все вполне ясно: у КС просто нет полномочий, чтобы выносить такие решения, — считает Илья Шаблинский.— КС, по-хорошему, должен сообщить, что он не уполномочен давать такую оценку. Но не исключено, что политика здесь возьмет верх над правом».
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