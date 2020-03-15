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07:56 (мск), источник: Известия

Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

Стали известны результаты теста президента США Дональда Трампа на коронавирус. Они показали отрицательный результат, приводит слова личного врача главы государства Шона Конли агентство Reuters.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано59+14
Скончалось0
Выздоровело8+5
Инфицировано156 396+11 027
Скончалось5 833+404
Выздоровело73 968+2 274
по данным JHU CSSE на 07:13 MSK, 15.03
Источник: AP 2020

Ранее Трамп выступил на брифинге перед журналистами, где сказал, что сдал тест на коронавирус.

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Он также заявил, что проверять состояние здоровья будут у всех сотрудников администрации, которые общались с ним лично и Майком Пенсом.

Мерить температуру стали и у журналистов перед пресс-конференциями с участием главы государства, сообщает USA Today.

Известно, что ранее Трамп вступал в контакт с инфицированными людьми. Речь идет о пресс-секретаре бразильского лидера Жаира Болсонару Фабио Вайнгартене.

Кроме того, Трамп здоровался за руку с американским политиком Мэттом Шлаппом, который позднее признался в контакте с инфицированным. Однако Шлапп утверждает, что его взаимодействие с зараженным было коротким, после контакта он помыл руки и использовал дезинфицирующее средство.

Издание The Washington Post ранее обвиняло американского президента в игнорировании рекомендаций медиков по профилактике коронавируса. Так, на одном из мероприятий он здоровался с присутствующими за руки, касался их и по меньшей мере 30 раз дотронулся до микрофона.

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