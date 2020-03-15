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11:24 (мск), источник: РИА Новости

РЖД объявили об отмене поездов на Украину и в Молдавию

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия с 17 марта приостановит международное железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

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по данным JHU CSSE на 10:33 MSK, 15.03
Источник: РИА "Новости"

В компании отметили, что отмена сообщения связана с решением Киева и Кишинева о закрытии железнодорожного движения для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

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Так, временно отменяется курсирование следующих поездов: № 65/66 Москва — Кишинев (АО «ФПК»), № 5/6 Москва — Киев (Украинские ж/д), № 23/24 Москва — Одесса (Украинские ж/д), № 61/62 Москва — Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва, № 73/74 Москва — Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва, № 95/96 Москва — Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава — Москва, Днепр-Москва, № 53/54 С. Петербург — Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков — Санкт-Петербург.

Также отмена касается поездов № 47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), № 341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), № 361/362 Санкт-Петербург — Кишинев (Молдавские ж/д), № 369/370 Баку — Киев (Азербайджанские ж/д).

«Возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены», — заявили в ФПК.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом были отменены поезда в Китай, КНДР, Италию, Монголию, Чехию, Польшу, Францию и Германию.

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