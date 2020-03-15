11:24 (мск), источник: РИА Новости
РЖД объявили об отмене поездов на Украину и в Молдавию
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Россия с 17 марта приостановит международное железнодорожное сообщение с Украиной и Молдавией, сообщили РИА Новости в
В компании отметили, что отмена сообщения связана с решением Киева и Кишинева о закрытии железнодорожного движения для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Так, временно отменяется курсирование следующих поездов: № 65/66 Москва — Кишинев (АО «ФПК»), № 5/6 Москва — Киев (Украинские ж/д), № 23/24 Москва — Одесса (Украинские ж/д), № 61/62 Москва — Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны
Также отмена касается поездов № 47/48 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), № 341/342 Москва — Кишинев (Молдавские ж/д), № 361/362
«Возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью
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