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16:00 (мск), источник: ТАСС

Мишустин поручил 16 марта доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Глава российского кабмина провел стратегическую сессию координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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по данным JHU CSSE на 10:33 MSK, 15.03
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой доложить 16 марта о предложениях по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в решениях, опубликованных в воскресенье на сайте кабмина по итогам совещания по экономической ситуации.

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«Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации А. Р. Белоусову, заместителю председателя правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой: доложить у меня на совещании 16 марта 2020 года предложения по нормативным правовым актам, включенным в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности и требующим оперативного принятия», — говорится в сообщении.

Также Мишустин поручил вице-премьеру — руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко и зампреду правительства Дмитрию Чернышенко организовать и обеспечить функционирование координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

В субботу глава российского кабмина провел стратегическую сессию координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, на сессии премьер объявил о рекомендациях россиянам воздержаться от поездок за границу, регионам — ограничить проведение массовых мероприятий и о других решениях.

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13:12 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 10:33 MSK, 15.03
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