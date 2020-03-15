Мишустин поручил 16 марта доложить о предложениях в связи с коронавирусом

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/.
«Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации А. Р. Белоусову, заместителю председателя правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой: доложить у меня на совещании 16 марта 2020 года предложения по нормативным правовым актам, включенным в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности и требующим оперативного принятия», — говорится в сообщении.
Также Мишустин поручил
В субботу глава российского кабмина провел стратегическую сессию координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, на сессии премьер объявил о рекомендациях россиянам воздержаться от поездок за границу, регионам — ограничить проведение массовых мероприятий и о других решениях.