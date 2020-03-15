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19:59 (мск), источник: РИА Новости

Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования рекомендовало российским вузам организовать дистанционное обучение студентов для профилактики распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.

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по данным JHU CSSE на 10:33 MSK, 15.03
Источник: РИА "Новости"

Соответствующий приказ подписал министр науки и образования Валерий Фальков.

«Рекомендуется, начиная с 16 марта 2020 года, организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении.

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В Минобрнауки создали оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте ведомства не позднее 18 марта опубликуют перечень онлайн-курсов для бесплатного использования студентами.

Накануне Министерство просвещения порекомендовало регионам перевести на дистанционное обучение школьников. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что это возможно организовать за счет ресурсов Российской электронной школы, где доступны более 120 тысяч заданий и видеоуроков.

Пандемия коронавируса

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.

По последним данным, заразились 157 тысяч человек более чем в 130 странах. Из них свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов вылечились.

В Европе первое место по распространению коронавируса заняла Италия: там выявлено более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.

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