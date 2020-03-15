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21:38 (мск), источник: РИА Новости

В Госсовете создадут рабочую группу по противодействию коронавирусу

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19
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Выздоровело72 624+2 390
по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 15.03
Источник: РИА Новости

«Образовать рабочую группу Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV», — говорится в документе.

Ее возглавит мэр Москвы Сергей Собянин.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.

По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 130 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились.

В Европе первое место по распространению коронавируса заняла Италия: там выявлено более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.

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