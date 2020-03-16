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10:14 (мск), источник: Ведомости

Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса

В частности, Россия закроет границу с Белоруссией для перемещения людей.

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по данным JHU CSSE на 06:33 MSK, 16.03
Источник: РИА "Новости"

Премьер Михаил Мишустин объявил о закрытии российской границы с Белоруссией в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет ТАСС. Граница будет закрыта для перемещения людей.

Для информирования граждан о ситуации с коронавирусом в ближайшее время будет выстроена система онлайн-оповещения и запущена горячая линия. Премьер также поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой вместе с Госдумой обеспечить принятие законопроекта, разрешающего покупку в интернете лекарств, отпускаемых без рецепта.

В рамках поддержки экономики правительство сформирует антикризисный фонд для поддержки экономики и граждан в размере до 300 млрд руб.
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Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий. Власти расширят льготное кредитование бизнеса.

Для туристической и авиационной отрасли будет действовать отсрочка по взысканию налогов. Кроме того, правительство на месяц отменит ограничения в городах для транспорта торговых сетей и введет «зеленый коридор» на импорт товаров.

Кроме того, Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. В состав также вошли директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Артем Гирш

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