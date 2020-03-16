10:14 (мск), источник: Ведомости
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса
В частности, Россия закроет границу с Белоруссией для перемещения людей.
Премьер Михаил Мишустин объявил о закрытии российской границы с Белоруссией в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет ТАСС. Граница будет закрыта для перемещения людей.
Для информирования граждан о ситуации с коронавирусом в ближайшее время будет выстроена система
Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий. Власти расширят льготное кредитование бизнеса.
Для туристической и авиационной отрасли будет действовать отсрочка по взысканию налогов. Кроме того, правительство на месяц отменит ограничения в городах для транспорта торговых сетей и введет «зеленый коридор» на импорт товаров.
Кроме того, Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. В состав также вошли директор ФСБ Александр Бортников, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Артем Гирш