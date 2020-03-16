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13:09 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу

МИНСК, 16 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение российского правительства закрыть границу с этой страной и заявил, что обстановка по коронавирусу спокойная.

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Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
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Скончалось0
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Инфицировано169 387+13 285
Скончалось6 513+694
Выздоровело77 257+4 633
по данным JHU CSSE на 06:33 MSK, 16.03
Источник: РИА Новости

В понедельник премьер Михаил Мишустин сообщил, что Россия решила закрыть границу с Белоруссией для перемещения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

По его словам, в Белоруссии относительно спокойная обстановка, а Россия якобы «вся полыхает от коронавируса».

«Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — добавил белорусский президент.

По его словам, «мир с ума сошел от коронавируса».

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«Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало», — отметил Лукашенко.

По мнению президента, в Белоруссии адекватно реагируют на угрозы, а медики давно принимают точечные меры.

Лукашенко добавил, что кроме Минска и крупных городов, ситуация с коронавирусом не такая проблемная для районов и районных центров.

По последним данным Минздрава Белоруссии, новый коронавирус выявили у 27 граждан, из них трое первых заболевших выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку заболевания пандемией. По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились. В России заражены более 60 человек.

Москва также ограничила авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией, Норвегией, Китаем, Ираном и Южной Кореей.

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