Киев ограничил сообщение с другими городами Украины из-за коронавируса

С 17 марта в Киеве максимально ограничиваются передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.
Также закрываются заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды. Не будут работать и торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.
Временно приостанавливается и работа спортивных комплексов и залов, заведений бытового обслуживания населения, СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салонов, а также развлекательных заведений — дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.
Продолжат работать АЗС, банки и банкоматы. Использование общественного транспорта также не ограничивается, однако киевлян призывают не передвигаться по городу без крайней необходимости. Пассажиров метро просят пользоваться медицинскими масками.
Мэр Киева отметил, что городская власть продолжит работу в штатном режиме и обеспечит жизнедеятельность и безопасность горожан.
«Департаментам Киевского городской госадминистрации поручено временно отменить совещания, общественные слушания, личные приемы граждан. Центрам предоставления административных услуг разрешается принимать граждан по предварительной
«Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости — их будут доставлять домой», — отметил Кличко.
В то же время руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и подчинения призвали максимально перевести работу персонала на удаленный доступ, а также внедрить режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.