Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Инженер показал, как на самом деле выглядит ЮпитерЕсли бы космонавты подлетели к Юпитеру, то увидели бы его примерно таким, как на видео от инженера Кевина Джилла
Фоторепортажи
15Пустые популярные туристические локации
14Туристические объекты Азии пострадали от коронавируса
14:10 (мск), источник: Интерфакс

Киев ограничил сообщение с другими городами Украины из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU — С 17 марта в Киеве ужесточаются меры по пресечению распространения коронавируса, сообщает пресс-служба городского головы Виталия Кличко.

Коронавирус Covid-19
13:59 (мск)Песков заявил, что в РФ нет поводов для введения режима ЧС из-за COVID-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано63+4
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано169 387+13 285
Скончалось6 513+694
Выздоровело77 257+4 633
по данным JHU CSSE на 06:33 MSK, 16.03
Источник: Reuters

С 17 марта в Киеве максимально ограничиваются передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Также закрываются заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды. Не будут работать и торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек.

Временно приостанавливается и работа спортивных комплексов и залов, заведений бытового обслуживания населения, СПА салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салонов, а также развлекательных заведений — дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Продолжат работать АЗС, банки и банкоматы. Использование общественного транспорта также не ограничивается, однако киевлян призывают не передвигаться по городу без крайней необходимости. Пассажиров метро просят пользоваться медицинскими масками.

Мэр Киева отметил, что городская власть продолжит работу в штатном режиме и обеспечит жизнедеятельность и безопасность горожан.

Инфографика
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями

«Департаментам Киевского городской госадминистрации поручено временно отменить совещания, общественные слушания, личные приемы граждан. Центрам предоставления административных услуг разрешается принимать граждан по предварительной онлайн-записи.

«Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости — их будут доставлять домой», — отметил Кличко.

В то же время руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и подчинения призвали максимально перевести работу персонала на удаленный доступ, а также внедрить режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Следите за развитием темы Пандемия коронавируса
Коронавирус Covid-19
Песков заявил, что в РФ нет поводов для введения режима ЧС из-за COVID-19
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
В России выписали 10% заболевших коронавирусом
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом
В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей
В России могут продлить школьные каникулы из-за коронавируса
Россию ждут резкие перепады температуры
Воспитательница показала, как вирус боится мыла (видео)
Как строят больницу для заболевших коронавирусом в Москве (фото)
Танцора из клипа Little Big превратили в мем (фото)
Здоровье
Глава ВОЗ в России рассказала о тайнах коронавируса А также о том, как правильно себя вести во время пандемии.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Горячие темы на Авто
Почему надо менять Конституцию 272
Коронавирус. 245
Природа против глобализации 159
Я - за Путина! 140
Кино
Крид, Барановская и Лазарев на фестивале «Жара» в Сочи Музыкальный фестиваль впервые прошел в горах — на курорте «Красная Поляна»
Новости партнеров
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Что гарантируют себе граждане России, проголосовав за Конституцию
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Назван создатель коронавируса: Китай ни при чем
Кумир 90-х Овсиенко: как она выглядит сейчас
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Леди
Ольга Куриленко заболела коронавирусом Актриса и модель заразилась вирусным заболеванием
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь