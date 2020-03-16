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14:40 (мск), источник: ТАСС

Белоруссия не будет закрывать границу с Россией

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/ — Белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что у Минска Москвы нет границы, «она не делимитирована и не демаркирована».

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Источник: AP 2020

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил что Белоруссия не будет закрывать границы с соседними странами, в том числе с Россией. Об этом он сказал в понедельник на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно.
Александр Лукашенко

«Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Президент отметил, что если страна пойдет на ответные меры, то «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».
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«Нам надо, сделав выводы, четко определиться, как будем действовать дальше. Единственное, попрошу (я вчера и премьер-министру поручил): не должны пострадать люди, — сказал Лукашенко. — Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое».

По его словам, закрыться все равно невозможно. «Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже какая-то чума, то мы ее территориально не победим. Надо действовать так, как мы действуем сейчас: малейшее подозрение — мы проверяем человека, надо на карантин — пожалуйста, давайте на карантин. Именно точечно, профессионально надо действовать, а не территориально: перекрыли, закрыли», — сказал Лукашенко.

Россия предлагала направить в Белоруссию 3 тыс. тестов на выявление коронавируса. «Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут пожалуйста. Оказалось, что в России заметили успешный опыт белорусских медиков на западном направлении и решили «проспонсировать», — отметил Лукашенко.

По словам белорусского президента, в России признали, что в Белоруссии предпринимаются шаги в правильном направлении по борьбе с коронавирусом.

«То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам — и материально, и людскими ресурсами. Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса.

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