Белоруссия не будет закрывать границу с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил что Белоруссия не будет закрывать границы с соседними странами, в том числе с Россией. Об этом он сказал в понедельник на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.
Тема стоит того, чтобы подумать, как нам действовать соответственно и адекватно.
«Странно, что в российском правительстве никто не знает, что у Беларуси и России границы нет, она не делимитирована и не демаркирована. У нас нет границы, поэтому закрывать нечего. Наверное, они у себя уже установили эту границу. Это их дело», — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
«Нам надо, сделав выводы, четко определиться, как будем действовать дальше. Единственное, попрошу (я вчера и
По его словам, закрыться все равно невозможно. «Особенно там, где нет границы с Россией: там люди веками ходили и будут ходить, и если, не дай бог, уже
Россия предлагала направить в Белоруссию 3 тыс. тестов на выявление коронавируса. «Мы просто растерялись: откуда такая доброта со стороны России. То ложку нефти не могли поделить, а тут пожалуйста. Оказалось, что в России заметили успешный опыт белорусских медиков на западном направлении и решили «проспонсировать», — отметил Лукашенко.
«То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам — и материально, и людскими ресурсами. Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали», — сказал Лукашенко.
В Белоруссии зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса.