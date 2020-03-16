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13:59 (мск), источник: Интерфакс

Песков заявил, что в РФ нет поводов для введения режима ЧС из-за COVID-19

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU — Поводов для введении в России чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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по данным JHU CSSE на 06:33 MSK, 16.03
Источник: РИА "Новости"

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого и никаких решений для этого», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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Как сообщил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в России зафиксировано 66 случаев заболевания коронавирусом, на данный момент выздоровел и был выписан из больницы каждый десятый зараженный.

Песков добавил, что сотрудников администрации президента РФ не планируется переводить на удаленный режим работы вне офиса.

«Пока никаких указаний на этот счет нет. Администрация работает в обычном режиме, с необходимыми мерами предосторожности, которые, наверное, актуальны сейчас в любом офисе», — сказал пресс-секретарь.

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос, не планирует ли администрация Кремля вслед за офисами крупнейших компаний перевести своих сотрудников на удаленный режим работы. Песков заметил также, что «администрация президента — это крупный офис, но не один из самых крупных».

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