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16:44 (мск), источник: ТАСС

КС признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Конституционный суд РФ признал соответствующим Основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России Владимира Путина после того, как глава государства подписал его. Об этом говорится в заключении суда.

Источник: РИА "Новости"

«Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти” соответствует Конституции Российской Федерации», — говорится в документе.

«Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти” соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», — отмечается в заключении.

В документе также сообщается, что заключение окончательно и не подлежит обжалованию. «Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — говорится в тексте заключения.

КС также отмечает, что заключение незамедлительно направлено президенту России.

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16:59 (мск)© Ньюстюб
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