КС признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны

16:44 (мск), источник: ТАСС
«Порядок вступления в силу статьи 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти” соответствует Конституции Российской Федерации», — говорится в документе.
«Не вступившие в силу положения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти” соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», — отмечается в заключении.
В документе также сообщается, что заключение окончательно и не подлежит обжалованию. «Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами», — говорится в тексте заключения.
КС также отмечает, что заключение незамедлительно направлено президенту России.