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13:36 (мск), источник: BBC News Русская служба

Китай начал пропагандировать версию о том, что коронавирус создали США. Это похоже на фейк

Подконтрольная китайскому правительству англоязычная газета Global Times опубликовала статью о якобы размещенной на сайте Белого дома петиции. Петиция, как пишет газета, требует от американских властей, чтобы они обнародовали информацию о лаборатории Пентагона, где ведутся исследования инфекционных заболеваний.

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по данным JHU CSSE на 14:13 MSK, 17.03
Источник: GETTY IMAGES

Global Times подчеркивает, что китайские пользователи интернете и эксперты хотят знать, связана ли лаборатория в Форт Детрик со вспышкой коронавируса.

На сайте петиций, обращенных к президенту США, невозможно найти такую петицию.

Газета отмечает, что в последнее время многие сообщения о закрытии лаборатории в англоязычных СМИ были удалены, что лишь усиливает подозрения в связи между лабораторией и коронавирусом.

Таким образом в Китае продолжают развивать теорию представителя китайского МИДа Чжао Лицзяня о том, что хотя вирус и был обнаружен в Китае, занести его туда могли американские военные.

Раскручивание теории заговора

От обвинений США в политизации пандемии коронавируса китайские власти перешли к проталкиванию ничем не обоснованных теорий о том, как этот вирус мог быть занесен в Китай из Америки.

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СМИ растиражировали мнение китайского дипломата Чжао Лицзяня (не подкрепленное никакими фактами), что вирус в Китай завезли американские военные еще в октябре прошлого года.

«Когда в США появился “пациент зеро”? — написал в “Твиттере” Чжао, причем отдельно по-английски и по-китайски. — Сколько людей заражено? В каких больницах они находятся? Может, это сама американская армия занесла эпидемию в Ухань? Проясните! США обязаны объясниться!».

Когда Чжао говорил об американских военных, он имел в виду Всемирные военные игры, которые состоялись в Ухане в октябре прошлого года. Пентагон отправил на игры 17 команд, в которые входило более 280 спортсменов. С тех пор американское военное ведомство подтвердило несколько случаев заражения своих военных в Южной Корее и Италии, но ни один из этих случаев не связан с участниками октябрьских Игр.

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Между тем заявления Чжао были растиражированы популярной в Китае соцсетью Weibo и к полудню пятницы были просмотрены более 160 млн раз.

Посол КНР был вызван с Госдепартамент для объяснений.

В ту же пятницу, на регулярном брифинге в китайском МИДе другой представитель министерства Гэн Шуан не стал комментировать предположения о том, что высказывания его коллеги политизируют кризис и отражают официальную линию партии, а вместо этого обрушился на американских чиновников и законодателей, заявив, что они занимаются «очернительством и нападками» на Китай.

«Мы категорически возражаем против такого подхода, — заявил Гэн Шуан. — На самом деле, у международного сообщества и в самих США имеются разные взгляды на источник вируса. Я же всегда говорил, что с точки зрения Китая это сугубо научный вопрос, который требует научного и профессионального подхода».

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