Китай начал пропагандировать версию о том, что коронавирус создали США. Это похоже на фейк

Global Times подчеркивает, что китайские пользователи интернете и эксперты хотят знать, связана ли лаборатория в Форт Детрик со вспышкой коронавируса.
На сайте петиций, обращенных к президенту США, невозможно найти такую петицию.
Таким образом в Китае продолжают развивать теорию представителя китайского МИДа Чжао Лицзяня о том, что хотя вирус и был обнаружен в Китае, занести его туда могли американские военные.
От обвинений США в политизации пандемии коронавируса китайские власти перешли к проталкиванию ничем не обоснованных теорий о том, как этот вирус мог быть занесен в Китай из Америки.
СМИ растиражировали мнение китайского дипломата Чжао Лицзяня (не подкрепленное никакими фактами), что вирус в Китай завезли американские военные еще в октябре прошлого года.
«Когда в США появился “пациент зеро”? — написал в “Твиттере” Чжао, причем отдельно
Когда Чжао говорил об американских военных, он имел в виду Всемирные военные игры, которые состоялись в Ухане в октябре прошлого года. Пентагон отправил на игры 17 команд, в которые входило более 280 спортсменов. С тех пор американское военное ведомство подтвердило несколько случаев заражения своих военных в Южной Корее и Италии, но ни один из этих случаев не связан с участниками октябрьских Игр.
Между тем заявления Чжао были растиражированы популярной в Китае соцсетью Weibo и к полудню пятницы были просмотрены более 160 млн раз.
Посол КНР был вызван с Госдепартамент для объяснений.
В ту же пятницу, на регулярном брифинге в китайском МИДе другой представитель министерства Гэн Шуан не стал комментировать предположения о том, что высказывания его коллеги политизируют кризис и отражают официальную линию партии, а вместо этого обрушился на американских чиновников и законодателей, заявив, что они занимаются «очернительством и нападками» на Китай.
«Мы категорически возражаем против такого подхода, — заявил Гэн Шуан. — На самом деле, у международного сообщества и в самих США имеются разные взгляды на источник вируса. Я же всегда говорил, что с точки зрения Китая это сугубо научный вопрос, который требует научного и профессионального подхода».