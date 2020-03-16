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18:24 (мск), источник: Life.ru

СМИ: ЕС закрывает границы из-за коронавируса

Инициатива принадлежит Еврокомиссии, но пока не понятно, является ли решение окончательным.

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по данным JHU CSSE на 19:13 MSK, 16.03
Источник: AP 2020

Евросоюз должен ввести запрет на все поездки на свою территорию, кроме неотложных, сроком на 30 дней. Об этом говорится в опубликованном в «Твиттере» видеообращении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, это ограничение может быть продлено «настолько, насколько это может понадобиться».

Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС.
Урсула фон дер Лейен

Отметим, что в видеообращении фон дер Ляйен перечислен целый комплекс мер и пока не понятно, чем является закрытие границ — свершившимся фактом или внесенной инициативой.

О том, что власти Евросоюза планируют ограничить въезд в страны шенгенской зоны, ранее сообщало и издание Financial Times. В материале уточнялось, что запрет будет действовать для граждан третьих стран. Причем государствам Евросоюза, которые не входят в Шенгенскую зону, также предложили внедрить эту меру. В частности, речь идет о Болгарии, Ирландии, Кипре, Румынии и Хорватии. А вот коснется ли это Великобритании, в которой идет процесс выхода из ЕС, уточнить не удалось.

Напомним, к настоящему моменту вирус распространился более чем на 120 стран. Всемирная организация здравоохранения признала заболевание пандемией. Всего в мире заболело более 150 тысяч человек, около 5,4 тысячи умерли. В России зарегистрировано более 93 случаев заражения, большинство больных вернулись из европейских государств, в том числе из Италии.

Мария Калегина

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