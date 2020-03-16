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19:16 (мск), источник: РИА Новости

Конституционный суд разъяснил поправку о президентских сроках

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Конституционный суд признал закон о поправке к Конституции соответствующим Основному закону страны и дал некоторые пояснения по предлагаемым изменениям.

Источник: РИА "Новости"

Так, отмечается, что поскольку для вступления в силу поправки должны поддержать на голосовании россияне, возможность занимать должность президента больше двух сроков подряд возникнет только при поддержке народа.

«Это придает дополнительную конституционную легитимность соответствующему решению», — говорится в заключении КС.

Отмечается, что решение вопроса о предельном числе сроков полномочий президента «всегда является, по существу, вопросом выбора баланса между различными конституционными ценностями». Так, принцип демократического правового государства предполагает, хотя и не предопределяет ограничения сроков.

Принцип народовластия предусматривает возможность избрания народом на свободных выборах наиболее достойного главы государства.

Также суд установил, что включение в Конституцию указания о вере в Бога не означает отказа от светского характера государства и не ставит граждан в неравное положение. Оно «по своей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью, не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным».

Это положение включили в текст поправки, чтобы подчеркнуть исторически значимую роль религиозной составляющей в становлении и развитии российской государственности.
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Помимо этого, отмечается, что проведение общероссийского голосования соответствует демократическим стандартам, так как оно имеет особую юридическую природу.

«Оно представляет собой форму непосредственного народного волеизъявления при принятии указанного государственного решения и как таковое не заменяет собой осуществления прерогативы Федерального собрания и органов законодательной власти субъектов Российской Федерации, которая реализуется ими при принятии данного решения в порядке статьи 136 Конституции Российской Федерации», — говорится в заключении.

Как решили судьи, включение в Конституцию положения о браке как союзе мужчины и женщины не носит дискриминационный характер и призвано отразить социальные нормы.

Поскольку одно из предназначений семьи — рождение и воспитание детей, в основе законодательного подхода к вопросам демографического и социального характера в области семейных отношений в России лежит понимание брака как союза мужчины и женщины, что согласуется со статьями 7 и 38 Конституции РФ и не противоречит Международному пакту о гражданских и политических правах (статья 23) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 12), предусматривающим возможность создания семьи в соответствии с национальным законодательством.
Конституционный суд
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В субботу в КС поступил запрос от Владимира Путина о проверке конституционности закона о поправке в Конституцию. Перед этим президент подписал документ.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин, в частности, попросил суд высказаться о допустимости дополнения Основного закона страны поправкой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых выборах. Также Путин спросил о дополнительных условиях для вступления в силу поправок к Конституции.

Общероссийское голосование по законопроекту запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.

Поправки вступят в силу, если изменения поддержат более половины проголосовавших.

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