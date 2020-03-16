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19:01 (мск), источник: Коммерсантъ

«Я солгал о советском биологическом оружии в Грузии»

Михаил Саакашвили рассказал историю появления в Тбилиси биолаборатории.

Источник: AP 2020

Министерство здравоохранения Грузии в своем заявлении о ситуации с эпидемией COVID-19 особо подчеркнуло значение американской биологической лаборатории имени сенатора Ричарда Лугара, с помощью которой властям страны удается быстро диагностировать наличие у пациентов коронавируса. Этот объект неоднократно подвергался критике со стороны Москвы. При этом, как рассказал экс-президент Михаил Саакашвили, лаборатория вполне могла оказаться на Украине, а не в Грузии.

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Об истории строительства в пригороде грузинской столицы американской биолаборатории Михаил Саакашвили рассказал в эфире оппозиционной телекомпании «Главный канал» в ходе прямого включения из Киева. По его словам, сенатор Ричард Лугар, которого экс-президент назвал своим «близким другом», был «помешан» на том, чтобы построить по всему бывшему СССР специальные лаборатории для переработки и уничтожения остатков советского биологического оружия. «Он очень хотел открыть такую лабораторию в Украине, но украинские власти отказались под давлением Москвы», — подчеркнул бывший президент.

По словам Саакашвили, в 1990-е годы, в ходе одного из визитов в Вашингтон в качестве депутата грузинского парламента, он «оказался рядом» с сенатором Лугаром во время обеда в Конгрессе.

«Я ему сказал: зачем тебе Украина — открой эту лабораторию в Грузии», — пустился в воспоминания экс-президент и признался, что прибег к хитрости: «Я ему также сказал, что Советская армия и в Грузии хранила биологическое оружие».

По словам Михаила Саакашвили, это был «блеф во благо страны».

Затем, став президентом в 2004 году, Саакашвили напомнил сенатору Лугару о том разговоре, встретившись с ним в Вашингтоне, и получил его окончательное согласие.

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«Я, конечно, тогда солгал о советском биологическом оружии в Грузии в интересах нашей страны, но зато сейчас у нас есть эта замечательная лаборатория», — похвастался своей находчивостью бывший президент.

Лаборатория строилась в течение шести лет — с 2004 по 2010 год. На ее открытие прилетел сам сенатор Лугар. В ходе торжественной церемонии президент Саакашвили назвал биолабораторию «наглядным свидетельством кардинальной разницы между Россией и США». «Москва в отличие от нашего истинного друга, Америки, никогда не вкладывала в Грузию такие инвестиции и не строила такие объекты», — пояснил он.

После смены власти в Грузии в 2012 году власти страны переподчинили эту лабораторию Министерству здравоохранения и неоднократно приглашали российских специалистов провести там инспекцию. Тем не менее высшее российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, и МИД России постоянно утверждали, что наличие в Грузии подобной лаборатории и проводимые там «биологические опыты, в том числе генетического характера» создают опасность для России.

Георгий Двали, Тбилиси

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