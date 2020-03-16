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20:24 (мск), источник: Ведомости

Украина закрывает метрополитены из-за коронавируса

Метро Киева, Харькова и Львова прекратят работу из-за распространения коронавируса, запрет на работу метрополитенов Украины объявил президент Владимир Зеленский.

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по данным JHU CSSE на 20:53 MSK, 16.03
Источник: Reuters

Ограничение вступит в силу в 18 марта в 12.00 местного времени. Помимо метрополитенов, в стране будут закрыто железнодорожное, автобусное и авиасообщение между областями и городами страны. Наземный городской транспорт сможет работать с ограничениями: автобусы, троллейбусы и трамваи смогут перевозить не более 20 человек, а маршрутные такси — не более 10.

Зеленский также объявил, что в стране закроются развлекательные заведения, а общепит сможет работать только с удаленными заказами. Пенсионеры, получающие пенсию меньше 5000 гривен в месяц, смогут получить надбавку в 1000 гривен.

На Украине подтверждено 5 случаев заболевания, одна из заболевших — 71-летняя жительница Житомирской области — скончалась. С 16 марта иностранцы не могут пересекать границу страны, в том числе для транзита. Ранее мэр Киева Виталий Кличко объявил о запрете массовых мероприятий в городе, закрытии кафе, ресторанов, торговых центров и развлекательных заведений. При этом планировалось, что метро будет открыто: Кличко лишь порекомендовал его пассажирам носить медицинские маски.

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