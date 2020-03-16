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19:53 (мск), источник: Ведомости

Правительство собирается запретить въезд иностранцам в Россию

Исключение будет сделано только для дипломатов, пилотов и «лиц, постоянно проживающих в РФ».

Коронавирус COVID-19
Коронавирус Covid-19
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Скончалось0
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Скончалось6 706+887
Выздоровело77 658+5 034
по данным JHU CSSE на 19:53 MSK, 16.03
Источник: Ведомости

Правительство сообщило, что подготовлен проект распоряжения о временном запрете на въезд иностранным гражданам в Россию. Запрет готовится по поручению президента Владимира Путина для снижения рисков распространения коронавируса в России.

Запрет будет распространяться в том числе и на граждан Белоруссии. Исключение будет делаться только для дипломатов, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также лиц, постоянно проживающих в России или приехавших на похороны родственников.

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Во время загрузки произошла ошибка.
20:05 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 19:53 MSK, 16.03
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