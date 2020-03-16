19:53 (мск), источник: Ведомости
Правительство собирается запретить въезд иностранцам в Россию
Исключение будет сделано только для дипломатов, пилотов и «лиц, постоянно проживающих в РФ».
Правительство сообщило, что подготовлен проект распоряжения о временном запрете на въезд иностранным гражданам в Россию. Запрет готовится по поручению президента Владимира Путина для снижения рисков распространения коронавируса в России.
Запрет будет распространяться в том числе и на граждан Белоруссии. Исключение будет делаться только для дипломатов, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также лиц, постоянно проживающих в России или приехавших на похороны родственников.