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23:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Американский президент Дональд Трамп заявил, что вспышка коронавируса в США закончится в июле-августе, однако может продлиться и дольше. Об этом он рассказал в ходе выступления перед журналистами в Белом доме в понедельник, 16 марта, передает ТАСС.

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по данным JHU CSSE на 23:33 MSK, 16.03
Источник: Reuters

Так президент ответил на вопрос о том, как долго продлится в стране вспышка заболевания. Администрация Белого дома рекомендовала американцам временно воздержаться от поездок по стране и посещения заведений общественного питания из-за коронавируса.

Кроме того, жителям страны посоветовали перейти на обучение на дому, избегать собраний с участием более десяти человек.

Трамп не исключил, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии на фоне ситуации с коронавирусом. Лидер страны выразил уверенность, что, как только эпидемия завершится и все закончится, жители США увидят «невероятный рост» экономики.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса. Он объяснил, что введение режима ЧС даст возможность выделить на борьбу с коронавирусом до 50 миллиардов долларов.

По последним данным, в США заражено более 4,3 тысячи человек; 77 умерли, 73 пациента вылечились.

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15:13 (мск)© Ньюстюб
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