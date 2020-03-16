Трамп назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Так президент ответил на вопрос о том, как долго продлится в стране вспышка заболевания. Администрация Белого дома рекомендовала американцам временно воздержаться от поездок по стране и посещения заведений общественного питания
Трамп не исключил, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии на фоне ситуации с коронавирусом. Лидер страны выразил уверенность, что, как только эпидемия завершится и все закончится, жители США увидят «невероятный рост» экономики.
13 марта президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране
По последним данным, в США заражено более 4,3 тысячи человек; 77 умерли, 73 пациента вылечились.