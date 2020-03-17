01:16 (мск), источник: РИА Новости
Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом
КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина
По последним данным минздрава, на Украине подтверждены семь случаев заражения COVID-19, один из них летальный.
«Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом», — заявил Зеленский в понедельник в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV.
Он также посоветовал гражданам общаться больше с детьми, читать книги и смотреть кино, пока в стране действует карантин.
Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.