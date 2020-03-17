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01:16 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский призвал украинцев бороться с демографическим кризисом

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время карантина из-за коронавируса можно бороться с демографическим кризисом, который есть в стране.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано90+27
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано181 377+13 928
Скончалось7 119+679
Выздоровело78 085+2 051
по данным JHU CSSE на 01:33 MSK, 17.03
Источник: AP 2020

По последним данным минздрава, на Украине подтверждены семь случаев заражения COVID-19, один из них летальный.

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«Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом», — заявил Зеленский в понедельник в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV.

Он также посоветовал гражданам общаться больше с детьми, читать книги и смотреть кино, пока в стране действует карантин.

Кабмин Украины на внеочередном заседании 14 марта распорядился временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. Со вторника Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

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