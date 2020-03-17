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12:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Прокуроры в США просят прекратить дело против «Конкорда»

Американские прокуроры по делу против российской компании «Конкорд менеджмент» о «вмешательстве в выборы в США» просят суд прекратить разбирательство, говорится в ходатайстве. В документе, на который ссылается «РИА Новости», говорится, что продолжение этого уголовного преследования больше не соответствует интересам правосудия в стране или ее национальной безопасности.

Источник: Reuters

Подобное решение прокуроры приняли «в свете поведения ответчика, его эфемерного присутствия на суде и иммунитета от справедливого наказания, а также ввиду риска выдачи средств и техники работы правоохранительных органов». При этом США продолжат усилия по привлечению к ответственности всех проходящих по делу физлиц — граждан России, уточнили прокуроры.

«Конкорд менеджмент» — единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.
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Напомним, обвинения во вмешательство были предъявлены в феврале 2018 года 13 гражданам и трем российским компаниям — «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг», а также Агентству интернет-исследований — известному как «фабрика троллей».

Евгений Пригожин является владельцем и совладельцем ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Конкордменеджмент», генеральным директором ООО «Комбинат питания “Конкорд”». Господин Пригожин с 2014 года был включен США в санкционный список «ближнего круга президента Путина», он считается владельцем так называемой фабрики троллей, созданной в 2013 году в Санкт-Петербурге для генерирования провластных комментариев и постов в соцсетях, которая, по версии властей США, осуществляла кампании в социальных сетях по вмешательству в американские выборы.

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