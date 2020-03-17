04:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Байден выиграл праймериз в Вашингтоне
Джо Байден был объявлен победителем праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, таким образом победив в пяти из шести штатов, которые голосовали 10 марта, передает AP.
После почти недельного подсчета голосов бывший
В прошлый вторник господин Байден победил в четырех других штатах: Миссури, Миссисипи, Мичиган и Айдахо. Берни Сандерс победил в Северной Дакоте. Четыре штата — Аризона, Огайо, Иллинойс и Флорида — планируют провести праймериз во вторник.
Согласно опросам, преимущество Джо Байдена над Берни Сандерсом составляет 21,5%. После голосования во вторник, 17 марта, оно может увеличиться еще сильнее.