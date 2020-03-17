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04:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден выиграл праймериз в Вашингтоне

Джо Байден был объявлен победителем праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, таким образом победив в пяти из шести штатов, которые голосовали 10 марта, передает AP.

Источник: AP 2020

После почти недельного подсчета голосов бывший вице-президент в понедельник удержал небольшое преимущество над сенатором из Вермонта Берни Сандерсом. Вашингтон был штатом, в котором господин Сандерс надеялся победить. В 2016 году он выиграл более двух третей голосов делегатов от вашингтонских кокусов в соперничестве с Хиллари Клинтон.

В прошлый вторник господин Байден победил в четырех других штатах: Миссури, Миссисипи, Мичиган и Айдахо. Берни Сандерс победил в Северной Дакоте. Четыре штата — Аризона, Огайо, Иллинойс и Флорида — планируют провести праймериз во вторник.

Согласно опросам, преимущество Джо Байдена над Берни Сандерсом составляет 21,5%. После голосования во вторник, 17 марта, оно может увеличиться еще сильнее.

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