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10:02 (мск), источник: ТАСС

Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/ — Президент считает, что политики, в том числе оппозиционные, должны не просто критиковать власть, но иметь четкое представление, как решать стоящие перед страной проблемы.

Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, заявил президент России Владимир Путин.

«Ничего подобного. Это не соответствует действительности», — сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», комментируя этот тезис.

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При этом политики, в том числе оппозиционные, должны не просто критиковать власть, но иметь четкое представление, как решать стоящие перед страной проблемы, уверен глава государства.

Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует. И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?.
Владимир Путин

Как отметил Путин, россияне отнюдь не наивны в политических вопросах. «Так просто, за колбасу, не купишь человека», — добавил он.

В частности, отметил глава государства, «политическое сознание рядовых граждан России очень выросло за предыдущий год».

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте.

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