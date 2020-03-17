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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар — РИА Новости. Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.

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по данным JHU CSSE на 13:13 MSK, 17.03
Источник: РИА "Новости"

«Поезда Allegro между Хельсинки и Санкт-Петербургом работают до среды, 18 марта, до последнего запланированного рейса из Хельсинки в Санкт-Петербург в 19:00 (20:00 мск) и из Санкт-Петербурга в Хельсинки в 20:30. Поезд “Лев Толстой”, курсирующий один раз в день между Хельсинки и Москвой, отправится из Хельсинки в среду 18 марта, в 17:44 (18:44 мск)», — уточнили в VR.

Ограничения на курсирование поездов будут действовать как минимум до 13 апреля и не затронут грузовые перевозки.
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Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 180 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 7,1 тысячи пациентов скончались, 79 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано в общей сложности 93 больных новым типом коронавируса. Восемь из них вылечились.

Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила приостановить въезд иностранцев на территорию ЕС на 30 дней.

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