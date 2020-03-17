Страны Латинской Америки закрыли границы из-за коронавируса

Ранее о том, что не будут пускать к себе иностранцев, объявили власти Аргентины, Панамы и
В Парагвае и Эквадоре власти ввели комендантский час.
Президент Бразилии Жаир Болсонару, в свою очередь, заявил, что закрыть границы страны ему не позволяет бразильское законодательство. В то же время, в стране стараются закрыть для посещения места массового скопления людей.
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Мексика границы не закрывает, а власти страны заявляют, что
Куба также не закрывает границы. Накануне страна согласилась принять в своем порту британский круизный лайнер, на котором обнаружили коронавирус.
В Латинской Америке в настоящее время выявлено сравнительно мало случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Бразилии — 234 человека, на втором месте Чили с 155 заболевшими. В Перу болеют 86 человек, в Панаме — 55, в Мексике — 53. Значительно более серьезная ситуация сложилась на севере Американского континента. Так, например, в США подтверждено уже более 4,5 тыс. случаев заболевания.