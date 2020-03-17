Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
16Блокпосты и пустые магазины
14:02 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле ответили на претензии Минска из-за мер против коронавируса

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Претензии Минска из-за мер, которые Москва приняла для борьбы с распространением коронавируса, несправедливы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Коронавирус COVID-19
14:20 (мск)Путин призвал ГП следить за необоснованным повышением цен на продукты
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано93+30
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано183 356+13 969
Скончалось7 167+654
Выздоровело79 731+2 474
по данным JHU CSSE на 14:13 MSK, 17.03
Источник: Reuters

«В целом же могу еще раз повторить, что на уровне главы правительства, через его визави с белорусской стороны наши белорусские союзники, партнеры и друзья были информированы заранее о том, что такие меры будут приниматься, поэтому, конечно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но мы, конечно, считаем подобную критику российской стороны, тем более в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой», — сказал Песков.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин объявил о закрытии российско-белорусской границы для перемещения людей в связи с COVID-19.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Глава республики Александр Лукашенко в ответ на это сообщил, что Минск не пойдет на аналогичные меры, иначе «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве». По его словам, в Белоруссии «относительно спокойная обстановка», а Россия «вся полыхает» от коронавируса, и «кто от кого должен закрываться — вопрос риторический».

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 180 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 7,1 тысячи пациентов скончались, 79 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано в общей сложности 93 больных новым типом коронавируса. Восемь из них вылечились. В Белоруссии лабораторно подтверждено 36 случаев выявления РНК COVID-19.

Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу. Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии. Так, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне предложила приостановить въезд иностранцев на территорию ЕС на 30 дней.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 14:13 MSK, 17.03
Следите за развитием темы Пандемия коронавируса
 Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук
Лучший способ убить вирус: совет эксперта
Коронавирус COVID-19
Путин призвал ГП следить за необоснованным повышением цен на продукты
Китай начал пропагандировать версию о том, что коронавирус создали США. Это похоже на фейк
Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией
Росавиация сообщила о рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса
Путин потребовал бороться с завышением цен на продукты
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию умер в 30 лет
Второй удар девальвации: банки повышают ставки по кредитам
Находящиеся в Европе россияне не могут вернуться в Россию
Пустые полки: россияне начали запасаться продуктами (фото)
ЦБ и правительство впервые выступили с совместным заявлением
Большинство российских работодателей не готовы к «удаленке»
Здоровье
Глава ВОЗ в России рассказала о тайнах коронавируса А также о том, как правильно себя вести во время пандемии.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Авто
23% россиян решили отложить покупку автомобиля из-за кризиса Большинство соотечественников уверены, что цены на машины продолжат расти
Кино
Народная артистка СССР Юлия Борисова отмечает 95-летний юбилей Звезду советского кино и театра поздравили коллеги по Государственному академическому театру имени Вахтангова
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Мама больного ребенка попросила людей не закупать маски впрок Масок может не хватить тем, кому они жизненно необходимы
Леди
Юлия Высоцкая восхитила поклонников необычным образом Актриса преобразилась с помощью двух аксессуаров.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь