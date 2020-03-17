В Кремле ответили на претензии Минска из-за мер против коронавируса

«В целом же могу еще раз повторить, что на уровне главы правительства, через его визави с белорусской стороны наши белорусские союзники, партнеры и друзья были информированы заранее о том, что такие меры будут приниматься, поэтому, конечно, мы понимаем эмоциональный настрой и так далее, но мы, конечно, считаем подобную критику российской стороны, тем более в условиях, когда мы все вместе противодействуем коронавирусу, несправедливой», — сказал Песков.
Накануне
Глава республики Александр Лукашенко в ответ на это сообщил, что Минск не пойдет на аналогичные меры, иначе «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве». По его словам, в Белоруссии «относительно спокойная обстановка», а Россия «вся полыхает» от коронавируса, и «кто от кого должен закрываться — вопрос риторический».
Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией. По последним данным, всего заражено почти 180 тысяч человек более чем в 140 странах: свыше 7,1 тысячи пациентов скончались, 79 тысяч выздоровели.
Как сообщал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, эпицентр вспышки инфекции переместился из КНР в Европу. Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии. Так, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне предложила приостановить въезд иностранцев на территорию ЕС на 30 дней.