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14:20 (мск), источник: РИА Новости

Путин призвал ГП следить за необоснованным повышением цен на продукты

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты, но при этом поддерживать инвестклимат.

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по данным JHU CSSE на 14:13 MSK, 17.03
Источник: РИА Новости

«Мы все с вами видим все проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, видим последствия для мировых биржевых площадок, для курса валют и так далее», — сказал Путин на коллегии Генпрокуратуры.

Все это так или иначе отражается на нашей экономике, на ее функционировании, поэтому очень важно продолжить работу вместе с ФАС, при обмене информацией с ФАС, по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания.
Владимир Путин

Он подчеркнул, что это совершенно конкретная задача, над которой надо работать.

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«Работать причем повсеместно: и в центре, и на местах. Это с одной стороны. А с другой, продолжить работу по формированию благоприятного инвестклимата и защите интересов участников экономической деятельности. Это важно всегда, но в этой ситуации, в нашей сегодняшней ситуации это особенно важно, потому что нужно поддержать тех, кто реально работает в экономике, создает и бережет созданные рабочие места, обеспечивает уровень заработной платы соответствующий и производство необходимых всей стране товаров», — подчеркнул Путин.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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