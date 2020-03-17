Путин призвал ГП следить за необоснованным повышением цен на продукты

«Мы все с вами видим все проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, видим последствия для мировых биржевых площадок, для курса валют и так далее», — сказал Путин на коллегии Генпрокуратуры.
Он подчеркнул, что это совершенно конкретная задача, над которой надо работать.
«Работать причем повсеместно: и в центре, и на местах. Это с одной стороны. А с другой, продолжить работу по формированию благоприятного инвестклимата и защите интересов участников экономической деятельности. Это важно всегда, но в этой ситуации, в нашей сегодняшней ситуации это особенно важно, потому что нужно поддержать тех, кто реально работает в экономике, создает и бережет созданные рабочие места, обеспечивает уровень заработной платы соответствующий и производство необходимых всей стране товаров», — подчеркнул Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.