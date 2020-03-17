Египет закрывает границы и повышает стоимость туристической визы

Еще несколько дней назад министр туризма Египта Халед
Несмотря на оптимистичные заявления минтуризма, глава правительства Мустафа Мадбули принял решение прекратить международное авиасообщение с 19 по 31 марта.
Чтобы поддержать иностранный турпоток, с первого июня 2020 года Египет вводит пятилетнюю туристическую визу. Стоимость ее оформления онлайн или в консульстве Египта составит 100 долларов. Виза даст возможность многократного въезда в страну, но на срок не более 90 суток.
Новая виза не отменяет действие прежней однократной туристической визы сроком действия 30 дней и стоимостью 25 долларов. Как сообщалось ранее, по прилету в аэропорты Луксор и Асуан в