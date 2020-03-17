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15:49 (мск), источник: РИА Новости

Египет закрывает границы и повышает стоимость туристической визы

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Египта, закрывают границы с 19 марта и повышают стоимость туристической визы в четыре раза, сообщает АТОР.

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по данным JHU CSSE на 15:53 MSK, 17.03
Источник: РИА Новости

Еще несколько дней назад министр туризма Египта Халед Аль-Анани заявлял, что страна не закроет границ из-за коронавируса, так как «в Египте безопасно».

Несмотря на оптимистичные заявления минтуризма, глава правительства Мустафа Мадбули принял решение прекратить международное авиасообщение с 19 по 31 марта.

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Все желающие иностранные граждане могут покинуть Египет до этого срока.

Чтобы поддержать иностранный турпоток, с первого июня 2020 года Египет вводит пятилетнюю туристическую визу. Стоимость ее оформления онлайн или в консульстве Египта составит 100 долларов. Виза даст возможность многократного въезда в страну, но на срок не более 90 суток.

Новая виза не отменяет действие прежней однократной туристической визы сроком действия 30 дней и стоимостью 25 долларов. Как сообщалось ранее, по прилету в аэропорты Луксор и Асуан в июле-августе каждого года туристы смогут оформить обычную туристическую визу со скидкой в десять долларов.

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