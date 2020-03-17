Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
Фоторепортажи
16Блокпосты и пустые магазины
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
21:48 (мск), источник: Известия

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Источник: AP 2020

По его словам, указ об изменениях в Конституцию не будет ограничен датой, поскольку «нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь» граждан.

«Мы с вами видим, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее от политических мероприятий подобного рода — от выборов в этих странах — не отказываются. Подписывать сегодня указ без конкретной даты — более или менее бессмысленно это делать. Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает», — цитирует главу государства «Интерфакс».

Памфилова со своей стороны заверила, что в ЦИК «ни на минуту не расслабляются» и готовы к любому развитию событий.

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в случае неблагоприятной ситуации дата голосования может быть изменена, передает ТАСС.

Ранее 17 марта на сайте Кремля был опубликован указ Путина, согласно которому общероссийское голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля. На голосование будет вынесен единственный вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Документ вступил в силу после его официального опубликования.

Читайте также
Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок

Во вторник Путин обратился к гражданам, чтобы прояснить ситуацию с распространением коронавируса и рассказать о мерах, которые власти в связи с этим принимают. Российский лидер подчеркнул, что ситуация находится под контролем и стране удается сдерживать массовое проникновение коронавирусной инфекции благодаря своевременно принятым мерам.

Кроме того, он призвал работодателей предусмотреть гибкий график для сотрудников с детьми, поскольку школы уходят на внеплановые каникулы, а также потребовал нарастить объемы выпуска тест-систем по выявлению коронавируса. В этот же день президент подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств в связи с вынужденной самоизоляцией граждан.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию.

Законопроект он внес в Госдуму 20 января, а 11 марта документ был одобрен нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении. В тот же день его поддержал Совфед. 14 марта глава государства подписал закон о внесении поправок в Конституцию. В этот же день запрос главы государства о проверке закона по поправкам в Конституцию поступил в Конституционный суд. Их законность была признана инстанцией 16 марта.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 17 марта, всего в мире подтверждено свыше 173 тыс. случаев заболевания, скончались 7019 человек. По состоянию на 17 марта, в России зафиксировано 114 случаев заболевания коронавирусом, из них 104 — завозные.

Как работает центр мониторинга ситуации с коронавирусом
Во время загрузки произошла ошибка.
22:13 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
 Едовые резервы: продуктов в торговых сетях хватит на восемь недель
Бокал вина перед апокалипсисом: как Париж переживает эпидемию
Умер Эдуард Лимонов
Ученые выяснили, как иммунная система борется с коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114
Как россияне запасаются продуктами из-за пандемии (фото)
Умерла вдова Юрия Гагарина
Вода в Венеции стала кристально чистой из-за карантина (фото)
Здоровье
120-килограммовый мужчина ел раз в день и похудел на 50 кг Ранее он страдал от диабета и повышенного артериального давления.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Горячие темы на Авто
Коронавирус. 245
Силу воли можно как-то воспитать? 189
Я - за Путина! 189
Природа против глобализации 162
Кино
Фильм с предсказанием коронавируса стал самым популярным в мире Картина «Заражение» с Джудом Лоу стала самой просматриваемой в интернете
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Эта вещь, которой мы пользуемся ежедневно, – главный рассадник коронавируса
Популярные темы на «Детях»
Жесткий карантин в Москве 552
что в кладовке из запасов? 286
Котята! 186
Поэтический конкурс № 16. ТЕМА 165
Леди
Юлия Высоцкая восхитила поклонников необычным образом Актриса преобразилась с помощью двух аксессуаров.
Новости партнеров
Семья Лолиты борется с коронавирусом
После отдыха с миллионершей Шаляпину пришлось обойти всех врачей
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Пришло время решать, какой будет Нижегородская область
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь