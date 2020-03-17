ЕС закрывает границы для иностранцев

«Мы все согласились с предложением Еврокомиссии ограничить въезд в Европу из стран, не входящих в ЕС, Великобритании и других стран», — объявила госпожа Меркель. Решение было принято на экстренном саммите глав стран ЕС. Его итоги огласила канцлер ФРГ. Запрет будет действовать 30 дней.
По словам Ангелы Меркель, Германия вводит запрет незамедлительно. По информации Spiegel, федеральная полиция Германии уже получила указание не пропускать в аэропортах Франкфурта и Мюнхена граждан стран, не входящих в ЕС.
Гражданам Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будет разрешен транзитный проезд для возвращения домой, то же самое коснется граждан с временным видом на жительство в этих странах.
Как ранее анонсировала глава Еврокомиссии, под запрет на въезд не попадают лица, имеющие вид на жительство в странах ЕС, члены семей граждан ЕС, дипломаты, а также специалисты — врачи, медсестры, ученые, эксперты, оказывающие помощь в борьбе с коронавирусом.
По последним данным, коронавирусом по всему миру заразились более 186 тыс. человек, выздоровели — более 80 тыс., умерли более 7,4 тыс. заразившихся. В Европе наибольшее число случаев заражения зафиксированы в Италии (27 тыс.), Испании (11 тыс.), Германии (7 тыс.) и Франции (6 тыс.). Страны ограничивают авиа- и ж/д сообщение, вводят режим карантина внутри страны и объявляют режим ЧС. О закрытии границ для иностранцев также объявила Россия.