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23:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Посол Франции: никто не сомневается, что Макрон приедет на 9 мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не отменил свой визит в Москву на 9 мая в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом заявил «Ъ» посол Франции в России Пьер Леви.

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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 22:53 MSK, 17.03
Источник: Reuters

«На данный момент никто не ставит под сомнение, что президент Макрон приедет в Россию на празднование 9 мая. Он был одним из первых, кто принял приглашение президента Владимира Путина. Но никто не знает, чего ожидать. Мы видим, как ситуация меняется каждый день», — сказал дипломат.

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В интервью он также рассказал о мерах, которые принимаются во Франции и в посольстве Франции в Москве для предупреждения эпидемии. «Для Франции приоритет сейчас — освободить больничные койки, привести систему здравоохранения в состояние повышенной готовности, отложить по возможности менее срочные приемы и операции», — пояснил он. О целом ряде мер (закрытии школ, магазинов, не имеющих жизненно важных товаров, экономических мерах, чтобы предупредить обрушение целых секторов) президент Макрон объявил ранее в специальном выступлении.

По словам посла Леви, приоритет для него сейчас — «сохранение настолько, насколько возможно, нормального функционирования посольства при соблюдении всех необходимых мер предосторожности».

«При том, что у нас есть сотрудники, которые сейчас находятся во Франции или которые хотели бы вернуться туда, например, на время отпуска, и в то же время, нам необходимо соблюдать предписания российских властей и мэрии Москвы. Кроме того, учитывая, сколько французов живут в России или приехали сюда в качестве туристов, мы стремимся информировать соотечественников о том, что происходит, остаемся с ними в контакте и разъясняем меры, необходимые для предотвращения распространения эпидемии и в то же время сохранения французского присутствия в России», — заверил дипломат.

Галина Дудина

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