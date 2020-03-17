Посол Франции: никто не сомневается, что Макрон приедет на 9 мая

«На данный момент никто не ставит под сомнение, что президент Макрон приедет в Россию на празднование 9 мая. Он был одним из первых, кто принял приглашение президента Владимира Путина. Но никто не знает, чего ожидать. Мы видим, как ситуация меняется каждый день», — сказал дипломат.
В интервью он также рассказал о мерах, которые принимаются во Франции и в посольстве Франции в Москве для предупреждения эпидемии. «Для Франции приоритет сейчас — освободить больничные койки, привести систему здравоохранения в состояние повышенной готовности, отложить по возможности менее срочные приемы и операции», — пояснил он. О целом ряде мер (закрытии школ, магазинов, не имеющих жизненно важных товаров, экономических мерах, чтобы предупредить обрушение целых секторов) президент Макрон объявил ранее в специальном выступлении.
По словам посла Леви, приоритет для него сейчас — «сохранение настолько, насколько возможно, нормального функционирования посольства при соблюдении всех необходимых мер предосторожности».
«При том, что у нас есть сотрудники, которые сейчас находятся во Франции или которые хотели бы вернуться туда, например, на время отпуска, и в то же время, нам необходимо соблюдать предписания российских властей и мэрии Москвы. Кроме того, учитывая, сколько французов живут в России или приехали сюда в качестве туристов, мы стремимся информировать соотечественников о том, что происходит, остаемся с ними в контакте и разъясняем меры, необходимые для предотвращения распространения эпидемии и в то же время сохранения французского присутствия в России», — заверил дипломат.
Галина Дудина