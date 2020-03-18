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04:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

Байден побеждает Сандерса на праймериз во Флориде и Иллинойсе

Джо Байден разгромил своего основного соперника Берни Сандерса на праймериз Демократической партии в штате Флорида. Это упрочит его статус наиболее вероятного противника Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре.

Источник: AP 2020

Во Флориде уже подсчитано большинство бюллетеней, и бывший вице-президент опережает своего радикально левого оппонента с 61% голосов против 23%.

Во вторник праймериз прошли также в штатах Иллинойс и Аризона. В Иллинойсе американские СМИ также прогнозируют победу Байдена.

В Аризоне, где, как считается, позиции Сандерса сильнее всего, голосование еще продолжается.

«Избираемость»

Опросы показывали, что избиратели-демократы во Флориде больше ценят в кандидатах в президенты способность победить Трампа в ноябре, нежели идеологическую чистоту или близость к своим собственным политическим взглядам и предпочтениям. Три четверти флоридских демократов считают, что у Байдена шансы на победу выше. Всего 20% считают более предпочтительными шансы Сандерса.

Видео
Как Джо Байден стал фаворитом избирателей-демократов

В первых трех штатах — Айове, Нью-Гемпшире и Неваде — Байден выступил слабо. Однако затем он убедительно победил на праймериз в Южной Каролине, продемонстрировав свою популярность среди афроамериканского электората и убедив тем самым остальных умеренных кандидатов снять свои кандидатуры в его пользу.

За этим последовал его успех в большинстве штатов, проводивших праймериз в «супервторник» 3 марта, после чего он считается фаворитом. К настоящему моменту он победил в 16 штатах из 21, где состоялись праймериз или кокусы.

Байден особенно популярен среди избирателей преклонного возраста, которые исправно голосуют на выборах. Сандерс утверждал, что способен расширить электорат Демократической партии за счет молодежи, среди которой у него и в самом деле много поклонников.

Однако молодые американцы часто игнорируют выборы, и на нынешних праймериз расчет Сандерса также не оправдался.

Во Флориде многие демократы находили Сандерса слишком левым. Он действительно не раз говорил, что у диктаторских коммунистических режимов, включая СССР и Кубу, были и положительные стороны. Во Флориде, где живет много выходцев с Кубы, эта точка зрения не популярна.

Во вторник также должны были пройти праймериз в Огайо — это не просто крупный штат, но и весьма неоднородный демографически, вследствие чего в нем имеют шансы на победу как демократы, так и республиканцы. Однако из-за вспышки коронавируса праймериз в этом штате были перенесены.

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