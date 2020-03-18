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10:00 (мск), источник: ТАСС

Путин: в России в отличие от Франции при пенсионной реформе сохранили почти все льготы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские власти в отличие от французских при изменении пенсионной системы сохранили практически все льготы. Об этом напомнил президент России Владимир Путин, говоря о разнице между реформами, которые проводят в РФ и обсуждают во Франции.

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Глава государства в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» напомнил, что во Франции обсуждаемый сейчас проект спровоцировал профсоюзные манифестации. Новые правила планируется ввести с 2025 года для работников, родившихся после 1975 года. Авторы реформы рекомендуют упразднить 42 специальных пенсионных режима, предусматривавших льготы для ряда профессий, и перейти к универсальной системе.

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При этом начисление пенсий будет осуществляться на основе пенсионных баллов, приобретенных работниками на протяжении всей карьеры, а «стоимость» таких баллов будет устанавливаться ежегодно административным советом национальной пенсионной кассы.

По словам российского лидера, самый острый вопрос пенсионной реформы во Франции — «вопрос, связанный с льготным выходом на пенсию, с приравниванием всех практически под одну гребенку». Путин добавил, что «с точки зрения экономики это обоснованно на самом деле и президент [Франции Эмманюэль] Макрон с прагматической точки зрения поступает правильно».

Он подчеркнул, что Россия поступила иначе, сохранив практически все льготы. «Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это в основном вызывает недовольство», — пояснил Путин. Он напомнил, что в России такая льгота действует для военных, работников силовых структур, шахтеров, педагогов, многодетных матерей и других категорий граждан.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте.

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