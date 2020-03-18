FT: Евросоюз обвинил Россию в дезинформации по коронавирусу

Целью такой кампании в докладе дипломатического органа ЕС называется нагнетание «сомнения, паники и страха», а также в рамках более широкой стратегии «подрыв европейского общества изнутри». Авторы доклада утверждают, что действия российских СМИ мешают эффективному реагированию на ситуацию с распространением COVID-19.
В докладе говорится, что с 22 января в Евросоюзе выявлено почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе нового типа. В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Россия неоднократно отвергала предыдущие обвинения в нацеленной на подрыв западного общества кампании по распространению дезинформации онлайн и, в частности, в соцсетях. Одно из таких обвинений касалось избирательной кампании президента США Дональда Трампа в 2016 г.