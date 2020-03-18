Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
Фоторепортажи
10Умер Эдуард Лимонов
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
13:40 (мск), источник: Forbes

Минфин США отказался снять санкции с Олега Дерипаски

Минфин США отказался снять санкции, введенные в апреле 2018 года против российского миллиардера Олега Дерипаски, следует из материалов суда округа Колумбия. Первым внимание на них обратил РБК.

Источник: РИА "Новости"

«6 марта 2020 года ответчики отклонили требование истца об административном пересмотре назначения [санкций] в соответствии с распоряжением 13662», — говорится в отчете суда.

В нем приводится график дальнейших действий по жалобе Дерипаски. До 26 марта Минфин США должен предоставить миллиардеру доказательный меморандум, обосновывающий отказ в снятии санкций. Затем Дерипаска в срок до 16 апреля должен внести в свою жалобу изменения. Cогласования возможного рассмотрения дела в упрощенном порядке могут продлиться до 17 июля. После чего дело будет повторно рассмотрено судом.

Представитель Дерипаски напомнил, что миллиардер подавал в OFAC (санкционное подразделение Минфина США) просьбу о пересмотре решения в административном (не судебном) порядке. По просьбе OFAC, на период рассмотрения дела судебный процесс был приостановлен. «Сейчас, когда OFAC принял решение не удовлетворять нашу просьбу в административном порядке, судебное рассмотрение возобновится», — подчеркнул представитель миллиардера.

Новость
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Он уточнил, что OFAC рассматривал просьбу Дерипаски 9 месяцев — с 27 июня 2019 года, когда она была подана, до 6 марта 2020 года.

6 апреля 2018 года санкционное подразделение Минфина США (OFAC) ввело санкции против Дерипаски и его ключевых компаний. В декабре бизнесмену удалось договориться о снятии санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Главным условием OFAC стало сокращение доли Дерипаски в En+ почти с 70% до 44,95%. Основную часть акций, около 14,4%, Дерипаска передал банку ВТБ, еще 3,42% — несовершеннолетним детям Петру и Марии.

Сам миллиардер остался под санкциями.

В марте 2019 года он подал иск в суд в Вашингтоне против Минфина США из-за санкций. «Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы политическая интрига разрушила плоды этих трудов, отняла миллионы рабочих мест и средства к существованию отдельных людей», — объяснял свое решение бизнесмен.

Новость
Дерипаску лишили кипрского гражданства. И это только начало

В июне 2019 года Дерипаска направил в Минфин США административное прошение о снятии санкций, так как условия для их введения потеряли актуальность.

В сентябре 2019-го адвокат бизнесмена Эрик Феррари подал в Окружной суд округа Колумбия ходатайство с возражениями на просьбу ведомства отклонить судебный иск Дерипаски. В нем защита бизнесмена вновь потребовала признать включение миллиардера в санкционный список незаконным и объяснила, почему Дерипаску нельзя считать олигархом.

В декабре в ходе рассмотрения иска Дерипаски в суде Минфин США обязался ознакомить защиту бизнесмена с ранее закрытыми аргументами, которыми он руководствовался. В январе Минфин раскрыл новые основания для санкций.

Среди них: участие Дерипаски в финансировании подготовки Сочинской олимпиады 2014 года, финансирование им проектов «по запросу Владимира Путина и высокопоставленных российских чиновников».

OFAC также сообщил, что в декабре 2016 года Дерипаска «был назван человеком, который держит активы и отмывает деньги в интересах президента Владимира Путина». Еще одно основание OFAC — «отмена IPO группы ГАЗ» — компании, принадлежащей Дерипаске и находящейся сейчас под санкциями США.

«Любой, кто читал письмо OFAC, понимает, что это ничто иное, как мешанина из полной чуши. Одни лишь слухи и необоснованные сплетни, которые отклонил бы любой суд», — зявил тоагда Дерипаска Forbes через свою пресс-службу. По словам миллиардера, у Минфина США на него «ничего нет». «Дело против меня — нарушение прав человека и умышленное использование силы американского правового влияния в политических целях», — уверен Дерипаска.

Андрей Злобин, Анастасия Ляликова

Читайте также
 «Иммунитет пока не распознает коронавирус»: глава ВОЗ в России о тайнах COVID-19 и правилах поведения при пандемии
Обвал, за который заплатят россияне: кто и зачем устроил мировой экономический кризис
Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Рубль снова обвалился на фоне паники из-за коронавируса
FT: ЕС обвинил Россию в том, что она сеет панику из-за COVID-19
Эксперты прокомментировали проблему «пустых полок» в магазинах
Европу сковали гигантские пробки из-за коронавируса (фото)
В магазинах Москвы заметили «тележки апокалипсиса» (фото)
Канада запросила у России информацию по Латышскому легиону СС
Здоровье
120-килограммовый мужчина ел раз в день и похудел на 50 кг Ранее он страдал от диабета и повышенного артериального давления.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Авто
Власти выделят автопрому России 600 млн рублей Деньги пойдут на субсидии для производителей машин на газомоторном топливе
Кино
Хмельницкая пожаловалась на невостребованность из-за внешности Актриса сообщила, что хотя и утверждена в новый проект Netflix, ей стали реже предлагать роли последнее время
Новости партнеров
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Пришло время решать, какой будет Нижегородская область
Новое рабство в России: это случится в 2020-м году
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Причина смерти жены Гагарина: аж мурашки по коже
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Леди
Где купить недорогую одежду для дома (на время карантина) Для себя и своей семьи нужно выглядеть не хуже, чем для посторонних
Новости партнеров
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь