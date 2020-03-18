Минфин США отказался снять санкции с Олега Дерипаски

«6 марта 2020 года ответчики отклонили требование истца об административном пересмотре назначения [санкций] в соответствии с распоряжением 13662», — говорится в отчете суда.
В нем приводится график дальнейших действий по жалобе Дерипаски. До 26 марта Минфин США должен предоставить миллиардеру доказательный меморандум, обосновывающий отказ в снятии санкций. Затем Дерипаска в срок до 16 апреля должен внести в свою жалобу изменения. Cогласования возможного рассмотрения дела в упрощенном порядке могут продлиться до 17 июля. После чего дело будет повторно рассмотрено судом.
Представитель Дерипаски напомнил, что миллиардер подавал в OFAC (санкционное подразделение Минфина США) просьбу о пересмотре решения в административном (не судебном) порядке. По просьбе OFAC, на период рассмотрения дела судебный процесс был приостановлен. «Сейчас, когда OFAC принял решение не удовлетворять нашу просьбу в административном порядке, судебное рассмотрение возобновится», — подчеркнул представитель миллиардера.
Он уточнил, что OFAC рассматривал просьбу Дерипаски 9 месяцев — с 27 июня 2019 года, когда она была подана, до 6 марта 2020 года.
6 апреля 2018 года санкционное подразделение Минфина США (OFAC) ввело санкции против Дерипаски и его ключевых компаний. В декабре бизнесмену удалось договориться о снятии санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Главным условием OFAC стало сокращение доли Дерипаски в En+ почти с 70% до 44,95%. Основную часть акций, около 14,4%, Дерипаска передал банку ВТБ, еще 3,42% — несовершеннолетним детям Петру и Марии.
Сам миллиардер остался под санкциями.
В марте 2019 года он подал иск в суд в Вашингтоне против Минфина США из-за санкций. «Я потратил 30 лет своей жизни на создание компаний, которые являются основными игроками в мировой экономике, и не позволю, чтобы политическая интрига разрушила плоды этих трудов, отняла миллионы рабочих мест и средства к существованию отдельных людей», — объяснял свое решение бизнесмен.
В июне 2019 года Дерипаска направил в Минфин США административное прошение о снятии санкций, так как условия для их введения потеряли актуальность.
В сентябре 2019-го адвокат бизнесмена Эрик Феррари подал в Окружной суд округа Колумбия ходатайство с возражениями на просьбу ведомства отклонить судебный иск Дерипаски. В нем защита бизнесмена вновь потребовала признать включение миллиардера в санкционный список незаконным и объяснила, почему Дерипаску нельзя считать олигархом.
В декабре в ходе рассмотрения иска Дерипаски в суде Минфин США обязался ознакомить защиту бизнесмена с ранее закрытыми аргументами, которыми он руководствовался. В январе Минфин раскрыл новые основания для санкций.
Среди них: участие Дерипаски в финансировании подготовки Сочинской олимпиады 2014 года, финансирование им проектов «по запросу Владимира Путина и высокопоставленных российских чиновников».
OFAC также сообщил, что в декабре 2016 года Дерипаска «был назван человеком, который держит активы и отмывает деньги в интересах президента Владимира Путина». Еще одно основание OFAC — «отмена IPO группы ГАЗ» — компании, принадлежащей Дерипаске и находящейся сейчас под санкциями США.
«Любой, кто читал письмо OFAC, понимает, что это ничто иное, как мешанина из полной чуши. Одни лишь слухи и необоснованные сплетни, которые отклонил бы любой суд», — зявил тоагда Дерипаска Forbes через свою пресс-службу. По словам миллиардера, у Минфина США на него «ничего нет». «Дело против меня — нарушение прав человека и умышленное использование силы американского правового влияния в политических целях», — уверен Дерипаска.
Андрей Злобин, Анастасия Ляликова