13:29 (мск), источник: РИА Новости
Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
«Минтрансу России обеспечить введение с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Великобритании, Соединённых Штатов Америки, Объединённых Арабских Эмиратов и в обратном направлении», — говорится в сообщении.
При этом исключения будут сделаны для регулярных рейсов Москва — Лондон (и обратно), Москва —
Также под исключения попадут чартерные рейсы при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в Российскую Федерацию граждан РФ (до полного вывоза указанных граждан).
О результатах поручено доложить в правительство Российской Федерации до 20 марта. Росавиации поручено в суточный срок проинформировать соответствующие авиакомпании и иные заинтересованные стороны о временном ограничении.