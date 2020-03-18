Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
Фоторепортажи
16Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский»
6Лучшие фотографии, снятые на iPhone в Ночном режиме
13:29 (мск), источник: РИА Новости

Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, сообщается на сайте кабмина.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано114+21
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано199 258+15 902
Скончалось7 956+789
Выздоровело81 972+2 241
по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 13:33 MSK, 18.03
Источник: Reuters

«Минтрансу России обеспечить введение с 00 часов 00 минут 20 марта 2020 года по московскому времени временного ограничения осуществления пассажирских перевозок с территории Российской Федерации на территорию Великобритании, Соединённых Штатов Америки, Объединённых Арабских Эмиратов и в обратном направлении», — говорится в сообщении.

Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

При этом исключения будут сделаны для регулярных рейсов Москва — Лондон (и обратно), Москва — Нью-Йорк (и обратно), Москва — Абу-Даби (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F).

Также под исключения попадут чартерные рейсы при условии перевозки в указанные государства их граждан и граждан иных государств и в Российскую Федерацию граждан РФ (до полного вывоза указанных граждан).

О результатах поручено доложить в правительство Российской Федерации до 20 марта. Росавиации поручено в суточный срок проинформировать соответствующие авиакомпании и иные заинтересованные стороны о временном ограничении.

Во время загрузки произошла ошибка.
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 13:33 MSK, 18.03
Следите за развитием темы Пандемия коронавируса
 Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Ученые выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу
Коронавирус COVID-19
Россия ограничивает полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Российские туристы не могут вернуться из стран Латинской Америки и Азии
Российские школьники уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
В Киргизии зафиксировали первые три случая заболевания коронавирусом
FT: ЕС обвинил Россию в том, что она сеет панику из-за COVID-19
Эксперты прокомментировали проблему «пустых полок» в магазинах
Канада запросила у России информацию по Латышскому легиону СС
Европу сковали гигантские пробки из-за коронавируса (фото)
Коронавирус парализовал внутренний туризм в России
Цена нефти Brent упала ниже $28 за баррель впервые с 2016 года
Здоровье
120-килограммовый мужчина ел раз в день и похудел на 50 кг Ранее он страдал от диабета и повышенного артериального давления.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Авто
Власти выделят автопрому России 600 млн рублей Деньги пойдут на субсидии для производителей машин на газомоторном топливе
Кино
Названы имена новых ведущих «Орла и решки» Новый сезон с подзаголовком «Безумный уик-энд» стартует 30 марта
Новости партнеров
Эта вещь, которой мы пользуемся ежедневно, – главный рассадник коронавируса
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Харламов отомстил Асмус, выложив в Сеть фото с изменой жене
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Причина смерти жены Гагарина: аж мурашки по коже
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Известные кумиры, убитые своими поклонниками
Леди
Где купить недорогую одежду для дома (на время карантина) Для себя и своей семьи нужно выглядеть не хуже, чем для посторонних
Новости партнеров
После отдыха с миллионершей Шаляпину пришлось обойти всех врачей
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
Семья Лолиты борется с коронавирусом
ВОЗ назвала главного врага коронавируса, и это не лекарство
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь