В Кремле заявили о продолжении русофобской одержимости на Западе

Журналисты попросили его прокомментировать документ ЕС о том, что российские СМИ якобы развернули против Запада кампанию по дезинформации.
«К сожалению, с точки зрения здравого смысла, я не могу его комментировать. Если бы в этом документе содержался хоть один конкретный пример и ссылка на конкретное СМИ, я мог бы вам что-то сказать конкретное», — ответил он журналистам.
Песков добавил, что речь опять идет о голословных обвинениях. «По идее, уж в нынешней ситуации, наверное, вот эта одержимость русофобская как-то должна была пойти на спад, но, видимо, не идет», — заключил он.