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15:04 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле заявили о продолжении русофобской одержимости на Западе

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. С точки зрения здравого смысла невозможно комментировать документ ЕС о развернутой российскими СМИ атаке на Запад, чтобы посеять панику из-за ситуации с коронавирусом, в такой обстановке русофобская одержимость должна была бы пойти на спад, но не идет, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано147+33
Скончалось0
Выздоровело5
Инфицировано201 634+16 593
Скончалось8 007+677
Выздоровело82 030+1 794
по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 12:00 MSK, 18.03
Источник: РИА Новости

Журналисты попросили его прокомментировать документ ЕС о том, что российские СМИ якобы развернули против Запада кампанию по дезинформации.

«К сожалению, с точки зрения здравого смысла, я не могу его комментировать. Если бы в этом документе содержался хоть один конкретный пример и ссылка на конкретное СМИ, я мог бы вам что-то сказать конкретное», — ответил он журналистам.

Песков добавил, что речь опять идет о голословных обвинениях. «По идее, уж в нынешней ситуации, наверное, вот эта одержимость русофобская как-то должна была пойти на спад, но, видимо, не идет», — заключил он.

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