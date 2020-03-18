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17:50 (мск), источник: ТАСС

Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ обыкновенных акций Сбербанка

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о покупке правительством у Банка России 52,3% обыкновенных акций Сбербанка.

Источник: Reuters

Документ, опубликованный в среду на официальном портале правовой информации, был разработан кабмином в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли ЦБ в капитале Сбербанка и в увязке с законом «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком РФ от продажи обыкновенных акций Сбербанка России».

Закон устанавливает, что приобретение акций Сбербанка будет осуществляться в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Размещение средств ФНБ в акции Сбербанка России соответствуют целям управления фондом — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного уровня доходов от их размещения. В принятом законе также содержится норма, позволяющая российским публичным акционерным обществам проводить собрания акционеров в 2020 году в заочной форме. Такое решение может быть принято советом директоров (наблюдательным советом) общества.

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