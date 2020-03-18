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17:47 (мск), источник: ТАСС

Путин прибыл в Крым в годовщину его воссоединения с Россией

Как ожидается, президент проведет встречу с представителями общественности, вручит госнаграды строителям Крымского моста.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым. В день шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией глава государства проведет здесь встречу с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, вручит государственные награды строителям Крымского моста.

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В инфоцентре «Крымский мост» ТАСС сообщили, что награды от главы государства, как предполагается, получат 13 сотрудников. Крымский мост — самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. Строительство железнодорожной части завершилось 18 декабря 2019 года. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.

Планируется, что мероприятия с участием Путина пройдут в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея», отреставрированном Русским географическим обществом. Первая его часть открылась в Севастополе в 2017 году. Константиновская батарея была построена в XIX веке, чтобы закрывать вход в Севастопольскую бухту неприятельским кораблям. Объект расположен на северной оконечности одноименной бухты, на мысе Константиновский. Крепость входит в число старейших сохранившихся зданий Севастополя. Это один из главных символов города и памятник российского фортификационного искусства и военной архитектуры.

Во время Великой Отечественной войны в форте базировались подразделения охраны водного района. Когда советские войска отступали из города, батарея на протяжении трех суток прикрывала отплывавшие из Севастопольской бухты суда. Защитники до последнего отражали массированные атаки немцев, пока последний морской транспорт не вышел за пределы севастопольского рейда.

Строители восстановили цитадель по старинным чертежам, которые предоставил Центральный архив ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.

Годовщина возвращения.

Шесть лет назад, после государственного переворота на Украине на полуострове прошел референдум, на котором жители проголосовали за воссоединение с Россией. В пользу, как тогда говорили, «возвращения домой», высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% населения Севастополя при явке 80%. Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года и уже 21 марта ратифицирован Федеральным собранием.

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