Путин призвал поддержать поправки в Конституцию

«Эти дополнения востребованы, я очень рассчитываю, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения. Хотя я вчера сказал на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии: если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно сдвинуть вправо, что называется, по графику, перенести на более поздний срок это голосование, закон не ограничивает, не ставит ограничений в этой связи», — сказал он.
Путин добавил, что на первом плане будет жизнь и здоровье граждан. «Потому, если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийского голосование, если нет — то немного подвинем», — заключил он.