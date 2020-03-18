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18:50 (мск), источник: РИА Новости

Путин призвал поддержать поправки в Конституцию

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что россияне 22 апреля поддержат поправки в конституцию, но при проблемах с коронавирусом сроки голосования могут быть сдвинуты.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:53 MSK, 18.03
Источник: РИА Новости

«Эти дополнения востребованы, я очень рассчитываю, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения. Хотя я вчера сказал на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии: если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно сдвинуть вправо, что называется, по графику, перенести на более поздний срок это голосование, закон не ограничивает, не ставит ограничений в этой связи», — сказал он.

Путин добавил, что на первом плане будет жизнь и здоровье граждан. «Потому, если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это всероссийского голосование, если нет — то немного подвинем», — заключил он.

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