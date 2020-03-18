Трамп примет военные полномочия по контролю над экономикой

«Мы введем в действие Закон об оборонном производстве на случай, если потребуется… Он позволяет делать много хороших вещей, если это необходимо», — сказал Трамп на пресс-конференции и добавил, что подпишет указ вскоре после нее.
Закон был принят в 1950 году в связи с началом Корейской войны, в которой принимали участие США.
Документ уполномочивает президента требовать от частных компаний подписания контрактов или выполнения заказов, считающихся необходимыми для национальной обороны.
Кроме того, президент сможет создавать механизмы для распределения материалов, услуг и средств для содействия национальной обороне, а также контролировать гражданскую экономику так, чтобы критически важные ресурсы, необходимые для национальной обороны, были доступны.