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21:05 (мск), источник: РИА Новости

Путин пообещал исправить «упущение» в указе о жилье для ветеранов МВД

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал исправить «упущение» в указе об обеспечении жилыми помещениями сотрудников и ветеранов органов МВД, который пока касается лишь тех, кто служил во внутренних войсках.

Источник: РИА Новости

Представители общественности Крыма и Севастополя на встрече с Путиным затронули вопрос обеспечения жилыми помещениями ветеранов органов внутренних дел. В очередях, по их словам, в Севастополе находятся порядка 380 человек, в Крыму — более 800 человек. В феврале 2018 года, как напомнили общественники, был издан указ, в котором велась речь об обеспечении жильем сотрудников и ветеранов органов МВД. Однако этот приказ касается только тех, кто служил во внутренних войсках.

«(Вопрос) носит, конечно, практический характер, и думаю, что при подписании соответствующих документов там указано. Просто это упущение. Мы должны это исправить, мы это сделаем», — сказал Путин.

Общественники также спросили президента, возможно ли сделать Севастополь «патриотической столицей» России.

«Севастополь в силу исторических причин по факту, мне кажется, является таким городом. Это даже вглубь веков уходит глубже, чем Крымская война 1853−1856 годов. Это глубже. Это совершенно очевидный факт. Я уж не говорю про Великую Отечественную, которая вообще полна героическими событиями: и Севастополь, и Крым, и в целом», — ответил Путин.

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