Путин пообещал исправить «упущение» в указе о жилье для ветеранов МВД

Представители общественности Крыма и Севастополя на встрече с Путиным затронули вопрос обеспечения жилыми помещениями ветеранов органов внутренних дел. В очередях, по их словам, в Севастополе находятся порядка 380 человек, в Крыму — более 800 человек. В феврале 2018 года, как напомнили общественники, был издан указ, в котором велась речь об обеспечении жильем сотрудников и ветеранов органов МВД. Однако этот приказ касается только тех, кто служил во внутренних войсках.
«(Вопрос) носит, конечно, практический характер, и думаю, что при подписании соответствующих документов там указано. Просто это упущение. Мы должны это исправить, мы это сделаем», — сказал Путин.
Общественники также спросили президента, возможно ли сделать Севастополь «патриотической столицей» России.
«Севастополь в силу исторических причин по факту, мне кажется, является таким городом. Это даже вглубь веков уходит глубже, чем Крымская война 1853−1856 годов. Это глубже. Это совершенно очевидный факт. Я уж не говорю про Великую Отечественную, которая вообще полна героическими событиями: и Севастополь, и Крым, и в целом», — ответил Путин.