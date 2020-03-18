В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса

Как заявил глава Национального центра по развитию биотехнологии Чжан Синьмин, китайские власти испытали его в городах Ухань и Шэньчжень. В тестах участвовали 240 и 80 пациентов соответственно. В среднем у пациентов за два с половиной дня нормализовалась температура — без применения лекарства аналогичный процесс занимал более четырех дней.
При этом Чжан Синьмин подчеркнул, что у употреблявших препарат пациентов через четыре дня был повторно взят тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. У тех, кто не принимал лекарство, тест показал отрицательный результат в среднем только через 11 дней.
В декабре прошлого года Китай известил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.
По последним данным, число зараженных во всем мире превысило 200 тысяч, из них около восьми тысяч скончались.