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22:35 (мск), источник: РИА Новости

В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Китайские власти намерены использовать для лечения пневмонии COVID-19 противогриппозное лекарство «Авиган», сообщил телеканал NHK.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:33 MSK, 18.03
Источник: Reuters

Как заявил глава Национального центра по развитию биотехнологии Чжан Синьмин, китайские власти испытали его в городах Ухань и Шэньчжень. В тестах участвовали 240 и 80 пациентов соответственно. В среднем у пациентов за два с половиной дня нормализовалась температура — без применения лекарства аналогичный процесс занимал более четырех дней.

Через четыре с половиной дня после употребления «Авигана» у испытуемых прошел кашель. У тех, кто не принимал лекарство, этот симптом коронавируса проходит почти за шесть дней.
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При этом Чжан Синьмин подчеркнул, что у употреблявших препарат пациентов через четыре дня был повторно взят тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. У тех, кто не принимал лекарство, тест показал отрицательный результат в среднем только через 11 дней.

В декабре прошлого года Китай известил Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.

По последним данным, число зараженных во всем мире превысило 200 тысяч, из них около восьми тысяч скончались.

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