Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
Фоторепортажи
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
50Показаны лучшие черно-белые фотографии года
18 марта, источник: РИА Новости

Эрдоган предрек наступление новой эпохи

АНКАРА, 18 мар — РИА Новости. Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Коронавирус COVID-19
18 мартаВ ВОЗ назвали хорошей готовность России к возможному росту заболевших из-за коронавируса
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано147+33
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано214 894+18 788
Скончалось8 732+863
Выздоровело83 313+2 473
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:33 MSK, 18.03
Источник: РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.

Читайте также
МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире

«Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы и ведут себя по принципу “кто сможет, тот пусть и выживает”. Там годами не заботились о своих гражданах, базовые государственные службы были переданы в ведение частного сектора. Теперь европейские страны начали их национализировать», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

«Мы вступаем в новую эпоху коренных изменений в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», — добавил турецкий лидер, напомнив, что ранее эпидемии не только приносили тяжелые последствия, но и приводили к серьезным политическим и экономическим преобразованиям.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
Следите за развитием темы Пандемия коронавируса
 Эксперты выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу
Китайские врачи назвали ошибку европейцев при лечении коронавируса
Коронавирус COVID-19
В ВОЗ назвали хорошей готовность России к возможному росту заболевших из-за коронавируса
Путин пообещал не скрывать данные о ситуации с коронавирусом
Коронавирус COVID-19: главные события 18 марта
«Евровидение» отменили из-за коронавируса
ВОЗ похвалила Россию за меры против коронавируса
В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса
Американские биржи закрылись обвалом
СМИ сообщили о резком увеличении случаев коронавируса в Германии
Назван срок жизни коронавируса на разных предметах
В России обсудят введение нового режима занятости
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Авто
Власти выделят автопрому России 600 млн рублей Деньги пойдут на субсидии для производителей машин на газомоторном топливе
Кино
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят» Певица рассказала, что ей смешно наблюдать, как происходит «аукцион», на котором пытаются выкупить у ее дочери ложную информацию
Новости партнеров
Узнай, чего боится коронавирус, и следуй простым правилам
У мужчины, умершего в Коммунарке, обнаружены рак и гепатит
Официальная информация Минздрава РФ
Как не заболеть коронавирусом, и что предприняла Москва
Популярные темы на «Детях»
Конкурс рассказов. Время пришло 558
Ваша реакция на ситуацию? 378
Я сама испортила свое материнство 272
Я так, просто поныть!( 171
Леди
Где купить недорогую одежду для дома (на время карантина) Для себя и своей семьи нужно выглядеть не хуже, чем для посторонних
Новости партнеров
Победивший коронавирус россиянин поделился опытом
Первый излечившийся от коронавируса в РФ поделился опытом
Срочно. Удар из Украины
Чем реакция русских на вирус отличается от других стран
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь